宏福苑火災｜日本首相向罹難者致哀　韓總統：願香港早日恢復重建

本港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成至少94人遇難。日本首相高市早苗、韓國總統李在明分別發文，向罹難者表達哀悼。此外，英國倫敦2017年格蘭菲塔（Grenfell Tower）住宅樓宇大火的受災者團體Grenfell United在社交網站X（前稱Twitter）發文稱，「我們與你們同在（we stand with you）」。



2025年11月25日，日本首相高市早苗在東京官邸與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話後，向媒體發表演說。（Reuters）

日本政府11月27日公布首相高市早苗對於宏福苑大火的慰問電。高市早苗稱，「得悉發生大規模火災，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達哀悼，向所有受影響的市民致以由衷的關懷與問候。」

韓國總統李在明：向受災家屬致以誠摯慰問

2025年11月24日，李在明在土耳其進行訪問（Mehmet Ali Ozcan/Anadolu via Getty Images)

李在明表示，香港發生的大樓火災造成大量人員傷亡，包括韓國在內的全世界都陷入深深的悲痛之中。我謹為此次事故的遇難者祈福，祈願逝者安息，並向其家屬致以誠摯慰問。以團結之心，祝願香港早日恢復重建。

李在明又稱，向在現場全力奮戰的數百名消防救護人員和志願者致以崇高敬意，再次衷心祈願受傷者早日康復、失聯者平安歸來。

韓國外長趙顯同樣發文就香港大埔火災事故表示哀悼，稱對此次事故的遇難者及其家屬致以深切的哀悼和慰問，並由衷希望香港市民能夠儘快渡過這一困難時期。

格蘭菲塔受災者團體Grenfell United：我們與你們同在

英國倫敦2017年的格蘭菲塔住宅樓宇大火，共造成72人死亡。其受災者組成的團體Grenfell United於11月27日在X平台發文稱，「我們向所有受香港這場可怕火災影響的人們致以最深切的慰問。」

Grenfell United表示，「我們牽掛着每一個焦急等待消息、哀悼逝去親人或仍對失蹤親人抱有希望的家庭。致所有受影響的家庭、朋友與社區，我們與你們同在。你們並不孤單。」