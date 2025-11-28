宏福苑火災｜日本首相向罹難者致哀 韓總統：願香港早日恢復重建
撰文：張涵語
出版：更新：
本港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成至少94人遇難。日本首相高市早苗、韓國總統李在明分別發文，向罹難者表達哀悼。此外，英國倫敦2017年格蘭菲塔（Grenfell Tower）住宅樓宇大火的受災者團體Grenfell United在社交網站X（前稱Twitter）發文稱，「我們與你們同在（we stand with you）」。
日本政府11月27日公布首相高市早苗對於宏福苑大火的慰問電。高市早苗稱，「得悉發生大規模火災，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達哀悼，向所有受影響的市民致以由衷的關懷與問候。」
韓國總統李在明：向受災家屬致以誠摯慰問
李在明表示，香港發生的大樓火災造成大量人員傷亡，包括韓國在內的全世界都陷入深深的悲痛之中。我謹為此次事故的遇難者祈福，祈願逝者安息，並向其家屬致以誠摯慰問。以團結之心，祝願香港早日恢復重建。
李在明又稱，向在現場全力奮戰的數百名消防救護人員和志願者致以崇高敬意，再次衷心祈願受傷者早日康復、失聯者平安歸來。
韓國外長趙顯同樣發文就香港大埔火災事故表示哀悼，稱對此次事故的遇難者及其家屬致以深切的哀悼和慰問，並由衷希望香港市民能夠儘快渡過這一困難時期。
格蘭菲塔受災者團體Grenfell United：我們與你們同在
英國倫敦2017年的格蘭菲塔住宅樓宇大火，共造成72人死亡。其受災者組成的團體Grenfell United於11月27日在X平台發文稱，「我們向所有受香港這場可怕火災影響的人們致以最深切的慰問。」
Grenfell United表示，「我們牽掛着每一個焦急等待消息、哀悼逝去親人或仍對失蹤親人抱有希望的家庭。致所有受影響的家庭、朋友與社區，我們與你們同在。你們並不孤單。」
宏福苑火災｜竹棚成外媒關注焦點 非僅香港傳統手藝？｜新聞背後宏福苑火災｜回顧全球10大高樓大廈奪命火 日本百貨大火118人亡大埔宏福苑火災｜美媒：安全漏洞掀廣泛憂慮 民眾不信任感增大埔宏福苑火災逾70年以來最嚴重 外媒關注「世紀大火」災後應對