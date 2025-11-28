石破茂：當年都知道打不過美國　不還是打了？憂當前也有類似問題

近日，日本前首相石破茂在一檔電視節目上，再提日本在二戰時期對美動武一事，並與當前日本對華發出武力威脅聯繫起來。他頗為憂慮：當年都知道打不過美國，不還是打了？現在的日本有沒有這種問題？



石破茂說，「大家都知道（二戰時期日本）是不可能戰勝美國的，國力差了10倍，這是要投入全部力量的總體戰。但是『知道打不過為何還要動手』，這是我們必須好好分析的。」

他表示，「當時做決定的時候，誰聲音大、看上去更勇，誰就能主導。」

2025年10月10日，即將卸任的日本首相石破茂發表關於二戰的「首相感言」（Pool via REUTERS）

石破茂引述了二戰甲級戰犯東條英機所謂「不試試的話怎麼知道結果」「戰爭就是時運啊」這些話，「當時都沒人說都是東條的錯，反而表示人偶爾得有『破釜沉舟』的勇氣」。

對此，石破茂表示，「這破釜沉舟基本上就是去死嘛」，沒人反駁所謂「這種勇氣也是必要的」，難道不可怕嗎？

「安倍在日本戰敗後七十周年談話中簡略地表示，『日本政體沒能阻止日本沖入太平洋戰爭』，為何沒能阻止呢？如今的日本真的沒問題嗎？這是現在的政治家，至少是首相有責任去驗證的。」

日本現任首相高市早苗近期在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，粗暴干涉中國內政，且不思悔改，拒不撤回錯誤言論。前首相鳩山由紀夫、野田佳彥、石破茂已接連公開批評高市早苗的錯誤言論。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

27日，中國外交部發言人郭嘉昆表示，台灣問題是中國的內政，不容任何外部勢力干涉。高市早苗錯誤言論嚴重違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，引起中國人民強烈公憤。

本文獲《觀察者網》授權轉載

