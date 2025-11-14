高市早苗涉台言論　多名前日揆狠批魯莽　石破茂：無助增威攝力

日本首相高市早苗近日發表的涉台言論不單引起中方強烈反對，在日本政壇內也惹來不少批評，多名日本前首相先後表態，對高市早苗的論表示質疑，部份甚至批評她魯莽。

剛卸任首相職位的石波茂11月13日表示，他認為高市早苗的言論幾乎等同於「台灣有事就是日本有事」，歷屆政府都會避免擺出明確的立場，而且事前就斷定日方在特定情況下的行動，無助提高威懾力。



綜合日媒報道，石破茂13日在日本TBS電視台的節目上表示，高市早苗「若台灣有事，日本或可行使集體自衛權」的表態與日方以往的表態不同，日本過去歷屆政府都避免就台灣問題發表明確聲明。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

除了石破茂外，最近也有其他前日本首首針對高市早苗的涉台言論作出表態。前首相鳩山由紀夫11日在社交媒體X發文，稱台灣是中國的一部分，日本不應該干涉中國內政，更將高市早苗的發言形容成「越小的狗越會叫」。

前日揆、現任立憲民主黨黨魁野田佳彥8日也透露，他對高市早苗的發言深感震驚，感覺到她獨斷貿然行動的危險性。他表示：「這是歷代首相都會一定程度上止步的話題，（高市的發言）會給國內外造成影響」。

多名日本政治人物也認為高市早苗的言論不妥，其中立憲民主黨眾議員小澤一郎也在社交媒體發文批評，稱前者對國防安全政策的回應過於魯莽，並表示從高市早苗身上，看不到謹言慎行的自覺。

另外，中國外交部副部長孫衛東13日召見日本駐華大使金杉憲治，就高市早苗發表的涉台言行提出嚴正交涉。