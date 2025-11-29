Airbus指示客戶維修6000架A320系列客機　或影響全球航班

歐洲飛機制造商空中巴士（Airbus）周五（11月28日）宣布需要對其廣泛使用的6000架A320系列客機實施檢修，進行軟件更新。路透社報道，此次大規模檢修涉及全球過半現役機隊，恰逢美國感恩節、年度最繁忙出行周末，預計將引發全球航班混亂。



報道指，這次檢修似乎是空中巴士55年歷史上規模最大的檢修事件之一，而就在幾週前，A320剛剛超越波音737 ，成為交付量最高的機型。

新西蘭航空表示，周五旗下多架A320neo航班將受到影響，預計該機隊部份航班服務將取消。沙特阿拉伯航空Flynas也報稱，空中巴士A320檢修事件導致部分航班延誤。

從美國、南美到歐洲、印度的多間航空公司周五晚間表示，此次檢修可能導致航班延誤或取消。全球最大A320運營商美國航空稱，其480架A320機型中約340架需進行修復，預計多數可在周六前完成，每架飛機耗時約2小時。

圖為2024年6月29日，一架易捷航空（Easy Jet）的空中巴士 A320-214 客機。（Reuters）

德國漢莎航空、印度靛藍航空和英國易捷航空等運營商均表示將短暫停飛部分飛機執行檢修。哥倫比亞阿維安卡航空表示，檢修影響其約100架機隊中的超70%，未來10天將出現嚴重混亂，公司已暫停12月8日前出發航班的機票銷售。

英國則表示，Airbus檢修事件對英國航空影響有限。

FlightGlobal引述Airbus在聲明中稱，近期一架A320系列飛機發生的事件顯示，強烈的太陽輻射可能會破壞對飛行控制系統運作至關重要的數據，公司已發現大量在役飛機可能有類似問題。

路透社看到的航空公司公告顯示，修復主要涉及恢復到早期軟件，相對簡單，但必須在飛機重新飛行之前完成，所有飛機必須在完成檢修後方可執行航班。

目前全球約有11300架A320系列客機在役，其中核心型號A320自1987年首飛至今已有6440架。全球前十大A320運營商中，美國航空、達美航空、捷藍航空和美聯航4間美國的航空公司位列其中，中國、歐洲和印度的航空公司也是這系列飛機的主要客戶。