空中巴士天津第二條A320總裝線啟用　CEO傅里：堅持擴大中國投資

空中巴士（Airbus）周三（10月22日）在中國天津啟用第二條A320系列飛機總裝線。空中巴士CEO傅里（Guillaume Faury）強調，儘管面臨地緣政治挑戰，空中巴士仍將堅定擴大在華投資。



傅里接受《環球時報》專訪時稱：「即便面臨地緣政治等挑戰，空中巴士仍將持續在中國投資，並不斷擴大業務規模。」

他透露，天津首條總裝線已交付約780架飛機，其中25%出口至歐洲、亞洲、中東等中國境外客戶。報道指，全新設施預計於2026年初全面投產，將助力空中巴士實現產能翻倍，更好地滿足中國市場未來20年約9500架新飛機的需求。

2025年10月21日，中國商務部部長王文濤會見空中巴士公司行政總裁傅里。雙方就空客對華合作等進行交流。（中國商務部）

中國商務部部長王文濤周二會見傅里，雙方就空中巴士對華合作等進行交流。王文濤表示，希望空中巴士以天津第二條A320總裝線投產為契機，繼續加強對華合作，為中國和世界提供更多優質的航空產品和服務。

傅里表示，空中巴士對中國經濟及民航產業發展充滿信心，天津第二條A320總裝線投產為空中巴士加強對華合作提供有利條件，空中巴士願繼續深耕中國市場，為促進中法、中歐經貿合作貢獻力量。