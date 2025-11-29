中日關係持續惡化　青年交流項目中斷　日學者：不利長遠發展

日本首相高市早苗日前發表涉台錯誤言論後，仍偷換概念突出非法無效的「舊金山和約」，甚至試圖挑起所謂「台灣地位未定論」，嚴重傷害中國人民的情感，使兩國民間交流惡化。



香港《南華早報》11月28日援引外交消息人士的話報道稱，高市早苗言論帶來的負面影響在兩國之間持續發酵，中方已暫停與日本的青少年交流項目。

這名消息人士透露，在最近幾周中國對高市早苗的錯誤言論採取強硬立場後，日方被告知相關交流項目取消。他表示：「通常情況下，11月至12月是青少年交流項目的旺季，但現在全部被叫停。」

中日民間交流中斷

高市早苗本月7日在日本國會答辯時稱，「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論隨即引發多方強烈批評。中國外交部近期多次表示，日方應當認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

日媒「今日日本」（Japan Today）27日指出，人們愈來愈擔心這場外交爭端會帶來不利影響，兩國之間不僅政治活動，商業和文化交流活動近期也被紛紛取消或推遲。

日本官員向日本共同網透露，江蘇無錫近日取消了16名中國學生和教師赴日本友好城市相模原市的訪問計劃。

共同網還稱，沖繩教育部門表示，原本20名日本高中生將於29日赴上海進行語言和文化交流，但現在該項目已被取消。雖然中國主辦方並未說明緣由，但沖繩方面認為「當前對華關係持續低迷」可能是原因之一。這一項目始於2012年，除疫情期間外幾乎每年都會舉行。

香港特區政府教育局則確認，鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後決定退出今年日本官方舉辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」。

此外，爵士樂手鈴木良雄、歌手吉田亞紀子等多位日本藝人的在華演出均被取消；韓國文化體育觀光部20日表示，中國文化和旅遊部18日向韓方通報臨時推遲「2025年韓中日文化部長會議」的消息。

中國外交部領事司14日發布消息，提醒公民近期避免前往日本。中國教育部16日發布2025年第4號留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。截至24日10時，已有12條中日航線取消所有航班。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

日本學者：日本青年對華較有「親近感」

東京大學國際關係學教授川島真對中日青少年交流項目暫停「感到擔憂」。他指出，日本政府去年10月至11月進行的民調顯示，日本18至29歲群體中有31.3%對中國「抱有親近感」，而30至39歲群體僅為15.1%，3000多名受訪者整體上只有14.7%的人表示對中國有「親近感」。

川島真稱，儘管日本社會整體對中國的觀感偏負面，年輕一代卻普遍更為友好。在當前環境下，維持青少年交流「更具建設性」。

事實上，中方一直鼓勵民眾、民間機構與日本人民進行友好交流和往來。去年12月，中國外交部長王毅與時任日本外相岩屋毅在北京共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，達成10項重要共識，包括推動青少年交流互訪、鼓勵支持兩國間修學旅行、加強教育領域合作、支持旅遊業合作等內容。但這一切都被高市早苗觸及中國底線、傷害中國人民情感的謬論斬斷。

《南華早報》表示，長期以來，中日官員都希望通過青少年交流等方式加深兩國年輕一代的理解，為雙邊關係提供緩衝。但近年來，兩國關係因領土爭端、美日強化軍事同盟等問題持續緊張。

高市早苗發表錯誤言論後，中國遊客紛紛取消赴日行程。日本愛知縣蒲郡市一家酒店向日本東海電視台透露，16日至19日期間，他們酒店的中國遊客預約取消數已經超過1000人。

2025年11月18日，日本愛知縣蒲郡市的一間酒店近日收到大量取消預訂（網絡圖片）

一家日本大型金融機構高管25日對《日經亞洲》表示，近期的緊張局勢暫未對其業務造成負面影響，但若爭端進一步升級，銷售活動可能會變得困難。

中國外交部發言人毛寧25日表示，近期中日之間的交流合作受到影響，起因是高市早苗的錯誤涉台言論嚴重傷害了中國人民的感情，惡化中日交流的氛圍。日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉台問題上製造事端。

高市早苗在26日的日本國會答辯上非但拒不收回錯誤言論，反而援引非法無效的「舊金山和約」聲稱，「（日本）根據『舊金山和約』放棄了全部權利，並無認定台灣法律地位的立場」，遭到中方堅決反對。

中國外交部發言人毛寧28日就「舊金山和約」相關情況答記者問。毛寧回應，所謂的「舊金山和約」是在排斥中俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。

毛寧表示這份文件違反了1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反了《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效。

2025年11月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

毛寧回應，中方從來沒有承認過「舊金山和約」中有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，從來沒有接受過。

毛寧強調，1972年的《中日聯合聲明》明確規定：「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」、「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部份。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場」。這些都是《中日聯合聲明》中有關台灣問題的重要規定。《中日聯合聲明》應該作為一個整體來理解。

