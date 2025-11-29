美軍首次打擊涉販毒船行動內幕曝光　防長下令：「殺光所有人」

《華盛頓郵報》（Washington Post）11月28日報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府9月2日對西半球涉嫌販毒集團發動首次軍事打擊時，船上11人在第一次導彈襲擊後被發現有2人倖存，但在指揮該項行動的國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的二次下令後，2名男子在水中被炸得粉碎。據知情人士透露，赫格塞思當時的命令是「殺光所有人（kill everybody）」。



《華盛頓郵報》稱，先前從未有任何報道提及過赫格塞思的命令。而部分現任和前任美國官員及戰爭法專家表示，國防部持續對加勒比海地區進行的涉毒船打擊行動是非法，並可能使直接參與者的人未來面臨起訴。

2025年9月2日，美國總統特朗普在白宮表示，美軍在加勒比海襲擊了一艘從委內瑞拉出發的運毒船，並打死船上11人。（Truth Social影片截圖）

官員和專家表示，這些所謂的毒品走私者其實對美國不構成迫在眉睫的攻擊威脅，也並非像特朗普政府試圖辯稱的那樣，與美國處於「武裝衝突」狀態。

美國一個航空母艦打擊群11月11日抵達拉丁美洲海域，華盛頓在委內瑞拉附近集結軍力威脅進一步升級。（Reuters）

曾任軍事律師、為特種作戰部隊提供7年諮詢的亨特利（Todd Huntley）指出，由於雙方之間並不存在合法的戰爭，因此殺害船上任何人員「都等同於謀殺」。他亦表示，即使美國真的與這些販運者處於戰爭狀態，若在船上人員已喪失戰鬥能力的情況下，下令將其全部殺害，「本質上就是格殺勿論，而這將構成戰爭罪」。