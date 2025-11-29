訛稱來自香港　中國籍夫婦新加坡街頭行騙「呃飯食」罪成入獄

地鐵站搭訕，蹭飯夫妻出擊！稱身無分文、銀行卡無法提款，要陌生人請吃飯後騙錢；中國籍夫妻專程來新行騙，還偽造轉賬記錄以博取信任，如今雙雙被判入獄。



譯音分別為馬永旺（31歲）與妻子劉雅雪（30歲）的被告自中國，各承認一項偽造文件企圖欺騙的控狀。法官下判時，一併將馬永旺的另外四項控狀、以及劉雅雪的另外兩項控狀納入考量。

兩人今年9月2日入境新加坡，原定9月5日離境，其間下榻芽籠一家酒店。受害者是一名在本地工作的23歲馬來西亞籍男子。

案情顯示，9月3日下午5時，夫妻倆在裕群地鐵站一帶遇到受害者後上前搭訕。男被告用假名謊稱兩人來自香港，稱身無分文、銀行卡無法提款，詢問受害者能否請他們吃一頓飯。

受害者答應後，帶他們到食閣用餐。期間，男被告稱急需800新元（約4800港元）付酒店房費，但銀行卡隔天才能使用，詢問受害者是否能借他錢，並承諾稍後轉賬5500港元償還，受害者答應幫忙。

圖為2023年1月27日，一批遊客乘坐觀光船遊覽新加坡濱海灣。（REUTERS）

男被告要求受害者提供銀行賬號，再篡改轉賬截圖展示給受害者看。

受害者後來發現款項尚未入賬，男被告便以需時處理的理由搪塞過去。

受害者深信不疑，從附近提款機提取800元現金交給男被告，但回家後檢查銀行記錄，發現並無任何錢轉入，隔天報警。警方在9月5日逮捕兩人，並將他們還押至今。

法院判處這對夫婦分別入獄11個月及9個月。