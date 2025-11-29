美媒：美國FDA內部備忘錄把至少10兒童死亡案歸因於新冠疫苗

美媒報道，美國食品藥物管理局（FDA）11月28日（周五）在一份內部備忘錄中，把至少10名兒童的死亡案歸因於新冠疫苗，指他們可能因接種新冠疫苗而死亡，並指心肌炎是潛在死因之一。



《紐約時報》報道，備忘錄中沒有提供兒童的年齡、他們是否患有其他疾病，以及FDA如何確定疫苗與死亡之間的關聯等細節，也沒有透露涉事疫苗的生產商。

2022年6月21日，美國賓夕法尼亞州，圖為當地兒童接種新冠疫苗。（Reuters）

美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）早在上任前，已經長期反對疫苗接種，也因此引來爭議。他還將疫苗與自閉症聯繫起來，並試圖修改美國的免疫接種政策。

在上屆拜登（Joe Biden）政府期間，美國衛生官員都大力支持疫苗接種，認為其能夠挽救生命。小羅伯特甘迺迪上台後則大幅改變政府的新冠疫苗政策，將疫苗接種資格限制在65歲及以上人群，以及患有潛在疾病的人群。

2025年9月4日，美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）在國會山出席參議院聽證會（Reuters）

對於FDA的備忘錄，費城（Philadelphia）兒童醫院的疫苗專家奧菲特（Paul Offit）批評稱，這份備忘錄缺乏關鍵背景資訊，如在接種疫苗和未接種疫苗的兒童中，因病毒本身導致的死亡人數或死亡率等數據。