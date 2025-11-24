美國甘迺迪詛咒再現？　35歲孫女血癌末期　控訴衛生部長表哥亂政

被「甘迺迪詛咒」（Kennedy Curse）陰影籠罩的甘迺迪家族，近日再傳噩耗。美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy，JFK）的孫女、35歲的記者施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg）11月22日在《紐約客》（New Yorker）撰文披露，她被診斷出患有急性髓性白血病（AML，acute myeloid leukemia）晚期，醫生預估其壽命可能不足一年。



施洛斯伯格在文中透露，她在今年5月生下第二個孩子後不久確診，目前正於紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian）接受治療。這位兩個年幼孩子的母親回憶道，確診前一天她還在懷孕九個月的情況下游泳一英里，自認是「認識的人當中最健康的」。

2019年11月16日，美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的孫女施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg）在加州舊金山參加In goop Health Summit 2019的簽書會。（Amber De Vos/Getty Images）

除了分享個人病情，她更將矛頭直指其表哥、現任美國衛生與公眾服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr），批評他削減近5億美元mRNA疫苗研究經費，大幅縮減美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH）預算，並威脅撤換癌症預防篩查專家小組，直言這些政策正在傷害像她這樣的患者。她還透露，其就醫的醫院曾因特朗普政府暫停聯邦資助而陷入不穩定，雖後來恢復撥款，但醫療系統已顯脆弱。

2025年11月12日，美國衛生與公共服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）在華盛頓特區舉行的官方MAHA高峰會討論會上發言。特朗普政府高層官員及意見領袖齊聚一堂，討論峰會上的「讓美國再次健康」議程。（Alex Wong/Getty Images）

這位曾任《紐約時報》氣候記者的年輕母親與丈夫喬治莫蘭（George Moran）育有3歲兒子和1歲女兒。她在文末坦言，餘生最大的願望是「用孩子的記憶填滿大腦」，珍惜與家人相處的每分每秒。此消息傳出後，再度引發公眾對「甘迺迪詛咒」的關注。

甘迺迪家族素有「甘迺迪詛咒」之稱，這個家族自1944年以來已有多位成員死於非命，包括暗殺、空難等意外。