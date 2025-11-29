世界盃前風波　美國拒發簽證　伊朗足協：抵制抽籤儀式

2026年美加墨世界盃抽籤儀式將於當地時間12月5日在美國舉行，但美國政府在簽證問題上搞起了小動作，給即將到來的體育盛會蒙上一層陰影。據路透社11月28日報道，伊朗足協當天發布聲明稱，由於美國拒絕給多名伊朗足協代表團成員發放簽證，伊朗將抵制抽籤儀式。



伊朗足協發言人阿拉維表示，美國向伊朗國家足球隊主教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）等4人發放了簽證，但拒絕向伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）等代表團成員發放簽證。伊朗足協已經向國際足協申訴，希望國際足協能夠幫助解決問題。

2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室手持國際足協世界盃獎杯，宣布12月將在華盛頓進行2026世界盃抽籤儀式。副總統萬斯（JD Vance，左）和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）站在他身旁。（Reuters）

阿拉維批評稱，美國政府不發放簽證的決定與體育無關，有違體育精神。他宣布：「鑑於美國的決定不符合體育精神，相關流程已偏離體育程序，伊朗代表團決定將不參加抽籤儀式。」

塔吉認為，美國政府作出的決定是出於政治動機。他表示：「我們已經聯繫國際足協主席因凡蒂諾先生。這純粹是政治行為，國際足協必須讓他們（美國）停止這種行為。」

美國有線新聞網絡指出，特朗普政府6月曾宣布，對12個國家的公民實施旅行禁令，其中包括已晉級世界盃決賽圈的伊朗和海地。

但相關規定承諾，「任何運動員或運動隊成員，包括教練、承擔必要支持工作的人員以及直系親屬，只要是為了參加世界盃、奧運會或其他美國國務卿認定的重要體育賽事而來的，均可以得到豁免」。美國有線新聞網絡稱，尚不清楚豁免是否適用於下個月的世界盃抽籤儀式。

美聯社報道稱，白宮暫未對相關消息作出回應。

伊朗今年3月成功晉級世界盃決賽圈，這是伊朗隊史第七次打入世界盃。但在過去幾個月裏，伊朗與2026年世界盃東道主之一美國的緊張關係進一步惡化。

2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）一起手持國際足協世界盃獎杯。（X@WhiteHouse）

美國和伊朗自4月以來舉行了五輪由阿曼斡旋的間接談判，雙方在鈾濃縮等核心議題上分歧巨大。6月，以色列和伊朗發生衝突期間，美國親自下場，對伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施發動襲擊。這是1979年伊斯蘭革命以來，西方對伊朗發動的最大規模軍事行動。

2026年世界盃將於明年6月11月至7月19日在美國、墨西哥和加拿大舉辦。據英國《衛報》報道，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）此前承諾，「所有人都會受到歡迎」。

恩芬天奴上個月在歐洲表示：「我們與美國政府進行了良好的溝通。白宮有一個特朗普總統主持的工作組，所有這些議題都會在那裏討論。所有相關部門都同意，參賽球隊和代表團的簽證不會出現問題。我們也在為球迷制定一些方案，希望很快會有好消息。」

本文獲觀察者網授權轉載。

