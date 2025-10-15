世界盃外圍賽｜意大利逾5000人上街杯葛以色列參賽　與警爆衝突

意大利北部城市烏迪內（Udine）當地時間周二（10月13日）晚上8時45分舉辦2026年世界盃歐洲區外圍賽，意大利主場對陣以色列。在比賽前有5千多名親巴勒斯坦示威者上街，抗議以色列佔領巴勒斯坦領土，要求抵制比賽，並與警察產生衝突。



比賽以意大利3：0戰勝以色列告終。法國電視台France24報道，現場約一萬名意大利球迷中，很大一部分人在奏起以色列國歌時發出噓聲，但隨後被掌聲淹沒。

2025年10月14日，世界盃歐洲區外圍賽，意大利對陣以色列。圖為意大利烏迪內（Udine）弗留利球場（Bluenergy Stadium）進行的比賽。

示威活動組織方「巴勒斯坦烏迪內委員會」（Committee for Palestine-Udine）表示，以色列國家隊「支持佔領巴勒斯坦領土」，並呼籲國際足協（FIFA）禁止以色列參加所有比賽。

《以色列時報》報道，示威由下午6時開始。超過1000名警察和軍事人員被派往現場，同時直升機和無人機在上空盤旋以監視示威活動。示威距離舉辦預選賽的弗留利球場（意大利語：Stadio Friuli）幾公里。

2025年10月14日，意大利烏迪內（Udine），世界盃歐洲區外圍賽，意大利對陣以色列。當地示威者上街抗議意大利與以色列國家隊進行比賽。圖為賽前，一名示威者被警察拘捕。（Reuters）

意大利民眾對於意大利足球總會（FIGC）拒絕抵制與以色列的比賽感到憤怒，而挪威足球協會（NFF） 主席Lise Klaveness上周六表示，應該對以色列進行停賽和制裁，要求該國為在加沙犯下的種族滅絕罪行負責。

路透社引述示威者Valentina Bianchi表示：「（加沙）停火是實現了，但和平尚未實現。正如我在標語牌上所寫的，沒有正義就沒有和平。」