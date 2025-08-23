特朗普晤FIFA主席　開玩笑問能否讓世界盃金杯留在白宮｜有片

英國媒體8月22日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，2026年男子足球世界盃抽籤儀式將於12月5日在華盛頓的甘迺迪中心舉行，並暗示他本人也可能參加。國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在拜訪特朗普期間，向他獻上「只有贏家才有資格觸碰」的世界盃金杯，特朗普開玩笑問恩芬天奴是否能讓獎盃留在白宮，整個互動過程讓人捧腹。



特朗普在白宮與恩芬天奴會面期間，捧起男子足球世界盃金杯：

據《衛報》報道，特朗普與恩芬天奴以及副總統萬斯（JD Vance）在白宮橢圓形辦公室共同宣布有關2026世界盃抽籤儀式的消息。該儀式將確定首次有48支球隊參賽的世界盃的12個小組和小組賽程。

2026年世界盃決賽周將由美國、加拿大和墨西哥共同主辦。賽事將於6月11日在墨西哥城揭幕，並於7月19日在新澤西州大都會人壽體育場閉幕。

儘管華盛頓並不在16個主辦城市之列，但特朗普已將甘迺迪中心變成他的「主場」，親自擔任主席，並安插不少盟友進入其董事會，甚至考慮將其改名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

22日，恩芬天奴手持世界盃獎杯踏入橢圓形辦公室，打破只有過往冠軍才能觸碰獎盃的迷信。

恩芬天奴向特朗普強調：「獎杯只為贏家存在，而既然特朗普是贏家，他當然也可以觸碰。」然後將獎盃遞給特朗普。

特朗普笨手笨腳地擺弄了一會兒後，才將它放在自己的桌子上。特朗普讚嘆：「這真是一塊美麗的金子，我可以留着它嗎？」

恩芬天奴並沒有直接回應這個問題，他其後遞給特朗普一張巨大的決賽門票，上面寫有：「第一排第一個座位」。