中資郵輪突然取消停泊沖繩　英媒：12月起不再停泊福岡與長崎

中日關係因日本首相高市早苗早前的「台灣有事論」急劇惡化，外交部更鄭重提醒民眾不要前往日本旅遊，而中國的愛達魔都號日前則臨時取消遊客在沖繩宮古島的下船旅遊行程，在平良港稍作停靠後，就直接返回中國。路透社引述韓國濟州島政府網站發布的通知顯示，前往韓國濟州島的中國遊輪「愛達魔都號」已更改12月份的行程安排，取消原定停靠日本福岡、佐世保和長崎港口。



據報道，由於北京和東京陷入外交爭端，中國郵輪業者正爭相迴避停泊日本港口，預計將刺激對韓國的旅遊需求。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

根據韓國濟州島政府網站發布的通告顯示，「愛達魔都號」（Adora Magic City）已更改12月的航程安排，取消原定停靠日本福岡、佐世保和長崎港口的行程。該郵輪原航線途經韓國濟州島和日本。

公告稱，該郵輪將在濟州島停留31至57小時，比通常的9小時航程更長。

濟州島一位官員表示，郵輪公司提出更改航程，但未說明原因。

這位官員表示：「我們懷疑這與中日關係有關。」由於未獲授權接受媒體採訪，他拒絕透露姓名。這名官員認為：「看來他們（愛達郵輪）正在制定備選方案。」

韓國港口代理公司東方航運（Eastern Shipping）行政總裁Lee Yong-gun表示，其他中國郵輪公司也在討論更改航線。

Lee Yong-gun指：「如果中日關係進一步惡化，中國將日本的產品、文化和旅遊排除在外，我認為韓國將從中受益。」

他表示，從中國天津出發的「夢想號」郵輪業者亦希望在未來數周內避開日本，改道前往韓國仁川或釜山港口，但時間太趕，無法更改行程。