NHK節目談台灣有事　自民黨：對中立場不變　反對派：應撤回言論

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本放送協會（NHK）11月30日播出「周日辯論」政論節目，由各黨派代表就「台灣有事」論發表各自立場。執政自民黨代表表示，高市早苗的發言並沒有改變政府的過往立場。作為一個國家，日本必須保持對話大門的敞開，並始終冷靜地應對這一問題。共產黨代表則認為，問題起因是高市早苗的錯誤言論，解決之道唯有她撤回言論。



據報道，自民黨政調會長小林鷹之表示：「日中關係的穩定不僅對日本和中國至關重要，而且對地區秩序和國際社會的穩定也至關重要。高市首相的回應並沒有改變政府過往的立場。作為一個國家，我們必須保持對話大門的敞開，並始終冷靜地應對這一問題。外務省對中國政府部份歪曲事實的言論已進行適切反駁，自民黨也會予以支援。」

2025年11月30日，日本自民黨政調會長小林鷹之表示：「日中關係的穩定不僅對日本和中國至關重要，而且對地區秩序和國際社會穩定也至關重要。高市首相的回應並沒有改變政府過往立場。日本必須保持對話大門敞開，並始終冷靜地應對這一問題。外務省對中國政府部份歪曲事實的言論已進行反駁，自民黨會予以支援。」（網絡圖片）

立憲民主黨政策研究會會長本莊知史表示：「我認為高市早苗對存亡事態危機的理解並不充分，她的回應偏離了正軌，但她在黨魁辯論中重複了過往的回應，這實際上回到了她最初的立場，民主黨黨魁野田佳彥也稱讚這是「實質的撤回」言論。高市早苗應該冷靜下來，透過外交管道努力改善日中關係。」

日本維新黨政策研究會會長齋藤艾力克斯表示：「國際社會對日本的信任是我們最大的外交資產，我們希望日本繼續以冷靜應對的方式作出回應。日本經濟很容易受到中國行動的影響，因此我們迫切需要減少對中國的依賴，建立一個不受中國擺布的體系。」

國民民主黨政策研究會副會長田中健表示：「我認為高市首相的言論只是陳述了一種可能性，因此沒必要收回。最重要的是避免意外衝突，現在的問題是如何繼續溝通並尋求改善關係的方法。」

公明黨政策研究會會長岡本三成表示：「如果對方誤解了我們的意圖，我們有責任做出全面解釋。我們應該與中國展開對話，議會外交至關重要。政府間有些事情需要說，有些事情需要表明立場，因此我們希望堅定推進議會外交。」

參政黨幹事長安藤裕表示：「這些言論並沒有錯，所以我們不能收回，必須採取堅定的態度回應。我們需要重建能夠抵禦中國壓力的國內供應鏈。」

2025年11月30日，日本令和新選組政策會議長大石晃子表示：「一方面主張無需撤回發言，另一方面又說沒有改變政府立場，這是在迴避問題。高市早苗的發言內容前後明顯自相矛盾，卻不收回，這是不好的。」（網絡圖片）

令和新選組政策會議長大石晃子表示：「一方面主張無需撤回發言，另一方面又說沒有改變政府立場，這是在迴避問題。高市早苗的發言內容前後明顯自相矛盾，卻不收回，這是不好的。」

共產黨政策負責人山添拓表示：「問題起因是高市首相的錯誤言論，解決之道唯有她堅決撤回言論。之後，我們需要在日中兩國達成共識的基礎上，開展冷靜對話。」

2025年11月30日，日本共產黨政策負責人山添拓表示：「問題起因是高市首相的錯誤言論，解決之道唯有她堅決撤回言論。之後，我們需要在日中兩國達成共識的基礎上，開展冷靜對話。」（網絡圖片）

日本保守黨政策研究委員會主席島田洋一表示：「高市首相的演講符合常理。我們必須穩步加強與美國和台灣的安全合作。」