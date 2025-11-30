英媒：盧特尼克獅子開大口要求支配千億美元投資　瑞士當場拒絕

對特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動「金條魅力攻勢」後，瑞士與美國停滯不前的貿易協議談判突然加速：雙方於11月上旬達成初步框架協議，美方將瑞士商品關稅從39%降至15%，瑞士則承諾在2028年底前對美投資2000億美元（約1.56萬億港元），包括承諾增加對美國本土製造業的投資。



然而變數再生。當地時間11月28日，路透社引述知情人士消息稱，美國商務部在近期談判中，要求瑞士對美投資交由美方自主調配，這一要求遭到瑞士官員拒絕。

據上述人士透露，11月初，在會見瑞士商界代表團後，特朗普曾公開指示美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）重啟與瑞士的關稅談判。在協議磋商過程中，格里爾與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）未就投資支配權向瑞士施壓。

但在本月談判最終階段，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出要求，希望瑞士將近千億美元投資交由美方支配，此舉引發瑞士方面的反對。

消息人士進一步透露稱，早在9月，盧特尼克就曾敦促瑞士談判代表作出類似於美日貿易協議中的投資承諾：日本同意對美投資5500億美元（約4.28萬億港元），且美方幾乎掌控投資全程主導權。盧特尼克此前多次宣稱，美日協議可作為其他國家的合作範本。

對此，美國商務部予以否認。其聲明稱，「盧特尼克部長在10月或11月期間未與瑞士談判代表會面，也未在協議最終階段敦促對方修改任何條款。」格里爾的辦公室和美國財政部尚未作出回應。

2025年7月23日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D圖像，背後是瑞士國旗與關稅的英文字樣。（Reuters）

不過，曾參與白宮會面的瑞士商界代表團成員、私募巨頭合眾集團（Partners Group）的聯合創始人甘特納（Alfred Gantner），則在周五接受瑞士《每日導報》（Tages-Anzeiger）採訪時證實，瑞士高級貿易官員拒絕了美方控制投資支配權的要求。

「美國人要求按照他們的意願使用1000億美元（約7786億港元），就像日本協議中那樣，但瑞士明確表示不會接受此類條件。」甘特納說。

在接受瑞士國家廣播公司專訪時，甘特納也在同一語境下提及盧特尼克，但沒有明確美方提出該要求的具體時間。

瑞士經濟部表示不會對談判細節發表評論，並援引兩周前發佈的聲明稱，瑞士承諾為在美投資提供便利，同時指出商界代表團的會面為談判推進發揮了積極作用。

值得一提的是，瑞士政府和商界領袖早前曾為與美國達成貿易協定歡欣雀躍，但這種情緒很快就被強烈反彈取代。

有聲音認為此舉涉嫌「寡頭外交」，質疑勞力士、歷峰集團（Richemont）等公司高管在其中扮演的角色。還有批評人士警告稱，這相當於向白宮出賣「靈魂」。

據《華爾街日報》等美媒披露，協議達成的背後，暗藏着瑞士億萬富豪群體「魅力攻勢」的力量。

2025年11月28日，美國兩名國民警衛隊成員近日在華盛頓遭槍擊造成一死。針對疑犯是一名來自阿富汗的移民，總統特朗普（Donald Trump）指責上屆拜登政府並沒有審查背景就讓他入境。一名記者早前向他表示，現屆政府司法部曾確認這些阿富汗移民已經過詳盡審查，特朗普對此勃然大怒，反問記者是不是「蠢人」。（X@MythoMAGA）

本月早些時候，在政府層面談判陷入僵局時，奢侈品集團歷峰的董事長魯珀特、大宗商品交易商摩科瑞負責人耶吉等瑞士頂級企業高管，組團造訪白宮橢圓形辦公室，與特朗普會面。

期間，這些高管不僅承諾通過在美投資縮小貿易順差，還帶去了鐫刻着特朗普專屬標識的金條和勞力士座鐘作為禮物。此次會面大獲成功，特朗普會後在社交媒體大為稱讚，並立即下令重啟談判。

更早前的9月，勞力士總裁還與特朗普同框出現在勞力士VIP包廂，觀看美網男單決賽。一同觀賽的還有特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner），以及財長貝森特。

白宮會談僅一周多後，令伯爾尼官員困擾了大半年的美國關稅就降到了15%，與歐盟關稅水平持平。也因此，美媒將之稱為「金條砸出來的協議」。

有瑞士媒體形容這種「金條外交」是「不體面」的，警告「寡頭接管政府」的風險。

2025年7月14日，瑞士沙夫豪森（Schaffhausen），圖為瑞士國旗。（Getty）

瑞士綠黨主席馬佐內（Lisa Mazzone）直言美瑞協議是一杯「毒酒」，痛心於國家是通過「可疑手段和金錢賄賂」換得美方讓步。綠黨認為，相關條約犧牲了瑞士農業利益，向美國牛肉等產品的進口開放了這個受到嚴格保護的行業。

社會民主黨議會小組聯合主席本達漢（Samuel Bendahan）也表示，外交和經濟政策由「億萬富翁和企業行政總裁在秘密會議上談判」是不可接受的。

親商的中間派自由民主黨聯合主席米勒曼（Benjamin Mühlemann）儘管將協議稱為「積極」進展，但也委婉表示對達成協議的方式「有所擔憂」。

瑞士聯邦委員兼經濟和教研部長帕姆蘭（Guy Parmelin）則否認協議是向特朗普「投降」。他在受訪時強調，「我們沒有把靈魂賣給魔鬼。」

帕姆蘭說，「如果我們能回到零關稅，我會感到非常自豪。這是一條漫長的道路，而現在的結果已是我們能爭取到的最佳成果。最重要的是，這項協議為接下來的談判奠定基礎。」

他還為動員企業領袖參與會談的做法辯護，「他們（商界代表）之所以有影響力，是因為在美國擁有許多良好的人脈，而且不僅限於特朗普家族。有些人與特朗普是朋友，因為他們一起打高爾夫。我不打高爾夫，這或許是我的缺點，但人生就是如此。」

瑞士經濟部隨後補充稱，高管們的訪問是由瑞士聯邦經濟事務秘書處（SECO）支持的「私人倡議」，但「獨立於聯邦委員會的行動之外」。

一名白宮發言人也否認金條等禮物與貿易協議存在關聯，稱「只有美國人民的最大利益才是影響特朗普總統決策的標準」，強調關稅協議是在瑞士承諾「在美國投資2000億美元（約1.56萬億港元）並創造就業機會」之後達成的。

2025年11月24日，比利時布魯塞爾，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與歐盟負責貿易的部長們共進工作午餐。盧特尼克其後向媒體發表講話。（Reuters）

但美媒也指出，達成協議的方式在瑞士國內招致廣泛批評，這可能會推遲完成全面協議所需的政治程序，甚至威脅到協議最終獲批。

報道指出，在瑞士高度權力下放的體制下，該貿易協議目前仍處於非常早期的階段：政府需先獲得議會授權才能展開正式談判，與美方達成的任何協議隨後都必須經議會兩院投票表決，最終甚至可能需要進行全民公投。即便進展順利，該協議也可能要到2026年底才能提交議會審議。

本文獲《觀察者網》授權轉載

