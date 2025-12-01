魯比奧稱美烏談判富有成效　特朗普料可達成協議

美國和烏克蘭代表11月30日在美國佛羅里達州會面，就美方為結束俄烏戰事提出的方案繼續磋商，持續了大約4個小時。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，談判富有成效，但「還有更多工作要做」。他承認，要結束這場持續逾3年的戰爭面對諸多挑戰，也意識到達成協議的難度，但他同時保持樂觀。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後也表示樂觀，稱已與魯比奧及中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）通話，談判進展順利，他認為很可能達成協議，又指俄烏都希望結束戰爭。但他也警告，烏克蘭的腐敗問題對和談無益。



圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）出席，與烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）等繼續磋商結束俄烏戰事的方案。（Reuters）

威特科夫本週將赴俄溝通

會談在邁阿密市附近進行，美方代表還包括中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）。路透社報道，預計威特科夫將於本週稍後時間，與俄方的對口官員會面。

會談開始前，魯比奧發表簡短講話，稱會談最終目標不僅僅是結束俄烏衝突，更重要的是確保戰事結束後，「烏克蘭能夠保持主權、獨立和獲得實現真正繁榮的機會。

圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）出席。（Reuters）

烏梅羅夫也稱具成效 感謝美國支持

至於烏方代表則因近日的人事更迭出現變化，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）因腐敗醜聞，已於上週五（11月28日）辭職，新的首席談判代表由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）接任。

路透社報道，在會談開始時，烏梅羅夫感謝美國及美方官員的支持，稱 「美國在傾聽我們的聲音，美國在支持我們，美國與我們並肩同行」。他又稱，會談將討論「烏克蘭的安全、防範再次遭受侵略、烏克蘭的繁榮，以及如何重建」。

烏梅羅夫在會談後也表示「富有成效」，稱雙方討論了所有對烏克蘭及烏國人民至關重要的問題，美國給予了極大的支持。

圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）等出席。（Reuters）

烏克蘭外交部第一副部長基斯利察（Sergiy Kyslytsya）繼續是代表團成員之一，他形容會談開局良好、氛圍融洽，非常富有成效，並讚揚魯比奧有卓越的領導能力。 而澤連斯基此前曾表示，他預計雙方在瑞士會談的成果 ，會在新一輪談判時「敲定」。