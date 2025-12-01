立陶宛維爾紐斯機場再受氣球干擾　10月以來至少10次短暫關閉

立陶宛維爾紐斯（Vilnius）機場於11月30日再度暫時關閉，原因是再次有疑似氣球闖入空域。自10月初以來，維爾紐斯機場已至少關閉10次。



圖為立陶宛維爾紐斯機場（NurPhoto via Getty Images)

英國《鏡報》報道，維爾紐斯機場於傍晚6時09分實施空域管制，所有航班都已改道，預計停飛將持續到晚上9時。

其中，一班由挪威奧斯陸（Oslo）飛往維爾紐斯的瑞安航空（Ryanair）客機，被迫改飛立陶宛考納斯機場（Kaunas Airport）。另外，一班從伊斯坦堡（Istanbul）出發的土耳其航空（Turkish Airlines）班機，被改道飛往拉脫維亞首都里加（Riga）。而一班從赫爾辛基（Helsinki）出發芬蘭航空（Finnair）客機，則需折返赫爾辛基。

路透社報道，近幾個月來，歐洲機場屢遭無人機干擾，丹麥哥本哈根和比利時布魯塞爾等地，均有類似事件發生。至於立陶宛方面，當局則指是受氣球干擾，稱白羅斯的走私者利用氣象氣球，用於偷運香煙過境。立陶宛當局並指責，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）縱容不法行法，形容為「混合攻擊」伎倆。

立陶宛曾在10月因氣球事件關閉與白羅斯接壤的兩個口岸，但上星期指類似事件有所減少，兩個口岸重新開放。 白羅斯外交部曾批評，立陶宛無力打擊走私，將所有責任都推到白羅斯身上。