全球百大軍火商2024年收入增5.9%　達創紀錄6790億美元

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月1日發表報告，指受俄烏衝突、以巴衝突等地緣政治緊張局勢以及不斷攀升的軍費開支影響，全球百大軍火製造商2024年的總收入較前一年增加5.9%，達到創紀錄的6790億美元（5.2萬億港元 ）。



據SIPRI網站，軍事支出暨武器生產計劃研究員Lorenzo Scarazzato表示，軍火商抓住了全球地緣衝突引發武器高需求所帶來的商機，全球軍火銷售額2024年達到智庫有紀錄以來的最高水平。

美國軍火商收入持續增加

百強軍火商中有39間總部位於美國，包括洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）、諾斯洛普·格魯門公司（Northrop Grumman）等主要軍火生產商。報告指，其中30間銷售額有所成長，軍火收入達3340億美元，比2023年增長3.8%。

這張攝於2025年7月19日的設計圖片中，一部手機顯示了美國公司洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）的標誌，背後則是該公司當日的股市拆線圖表。（Getty）

歐洲重新武裝 俄軍火商受益旺盛國內需求

在排除俄羅斯的情況下，歐洲有26間軍火商榜上有名，其中23間軍火收入有成長，較2023年增加13%，達到1510億美元。報告指，這一增長顯然與俄烏戰爭帶來的武器需求以及歐洲各國增加軍費、重新武裝應對俄羅斯威脅相關。

俄羅斯則有2間軍火商位列百強，其軍火總收入增長了23%達到312億美元。儘管國際制裁導致俄羅斯缺乏所需零件，但旺盛的國內武器需求仍足以彌補武器出口下降造成的收入損失。

2024年3月12日，烏克蘭赫爾松地區，在俄羅斯進攻烏克蘭期間，烏克蘭軍人向前線陣地的俄軍發射D-30榴彈炮。(Reuters)

亞洲、大洋洲成唯一收入下跌地區

報告提到，在全球軍火產業旺盛的情況下，亞洲和大洋洲在2024年是唯一一個全球百強軍商收入整體下降的地區，降至1,300億美元，比2023年下降1.2%。然而區內各國的情況，差異卻十分大。

8間榜上有名的中國大型軍工企業2024年營收下滑，比2023年下降了10%；然而日本和韓國軍火商收入則呈持續成長的狀況，5間入列百強的日本軍火商總營收去年成長40%，達到133億美元；4間入列的韓國軍火商營收去年增加了31%，達到141億美元。