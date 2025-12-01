菲律賓大批人抗議防洪貪污　要求判處涉事官員及建築公司東主入獄

大批示威者周日（11月30日）在菲律賓首都馬尼拉遊行抗議，呼籲迅速起訴涉及防洪基礎設施貪腐醜聞的高官、國會議員及建築公司負責人。發起抗議的左翼團體直言，要求所有涉案政府官員立即辭職並面臨起訴。



羅馬天主教神職人員也參與了當日的反貪腐抗議活動。警方表示，約有5,000名示威者，大多穿着白色服裝，在中午前加入示威隊伍。他們呼籲對國會議員、相關官員及近年來數千個異常防洪工程背後的建築公司老闆判處監禁，並歸還他們吞下的政府資金。

當地傳媒指，初步估計全日有3.3萬至5萬人左右參與示威，而部署的警員超過17,000人，以制止示威並確保該地區安全。總統府處於安全封鎖狀態，主要通道和橋樑被防暴警員、卡車及鐵絲網欄杆等封鎖。

2025年11月30日，菲律賓示威者大規模遊行抗議菲國政府防洪貪腐。（Reuters）

總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）試圖努力平息公眾對防洪工程大規模貪腐的指責，但這些問題在長期易受致命洪水和極端天氣影響的菲律賓群島中極為突出，近幾個月來，強颱風帶來的洪水侵襲城鎮，民眾情緒激盪。

自從小馬可斯在七月國情咨文中首次對防洪異常提出警告以來，僅在一次防洪項目異常事件中，就至少有七名公共工程官員因非法使用公款及其他貪污指控被監禁。小馬可斯承諾，至少37位參議員、國會議員及建築業高層中等涉及貪污醜聞的人員，將在聖誕節前入獄。