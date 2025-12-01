菲律賓民怨被點燃　小馬可斯內憂外患會被推翻嗎？

菲律賓大規模抗議浪潮愈演愈烈。在9月21日「萬億比索遊行」中，菲律賓全國超10萬人參與，馬尼拉、宿霧、達沃等地同步爆發，部分示威人員與警方衝突，導致傷亡。11月16日，馬尼拉數十萬人舉行大規模集會示威。11月30日再次組織超10萬人抗議，要求追究數十億美元防洪資金去向不明的責任。當前，菲律賓政壇正深陷一場醜聞之中，牽涉到政府部長、參議員、國會人士和富商。在包括自己父親在內的兩任總統（老馬可斯和埃斯特拉達）都因治理不善而遭民眾起義推翻後，現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos, Jr. ）會是下一個嗎？



奉行投美抗中政策的菲律賓總統小馬可斯真有大麻煩了。麻煩始於2025年7月強颱風襲擊菲律賓，防洪工程失效導致627萬人受災、31人死亡。民眾發現巨額稅金被挪用至「未編列資金」（總統辦公室隱藏預算池），此項資金在小馬可斯上台後從2819億比索暴增至7315億比索，流向成謎。

為了撲滅民眾的不滿，菲律賓政府被迫披露：全國9855個防洪項目中，421個為未動工的「幽靈項目」，累計造成1185億比索（約合157億港元）經濟損失。小馬可斯的親信參議院議長埃斯庫德羅（Chiz Escudero），小馬的表弟、眾議院議長羅穆亞爾德斯（Martin Romualdez）因涉防洪項目醜聞辭職，權力結構動盪加劇民眾對政府的不信任。

圖為2025年11月30日，菲律賓民眾在馬尼拉街頭示威，抗議政府基建工程涉嫌貪污。（Reuters）

就在這節骨眼上，另一位涉腐敗潛逃出國的眾議員扎迪•許（Zaldy Co）在某一不知名地點聯繫爆料說小馬總統親自插手巨額預算資金的定向投放；也爆料小馬夫人及其兄弟控制國家的洋蔥與大米進口，使價格被人為推高並影響消費者。據稱，2022年，小馬夫人曾經尋求停止眾院對暴漲洋蔥價格的調查，當時價格達每公斤600比索，而非預期的80比索。

此外，副總統莎拉（Sara Duterte）也指控小馬的盟友挪用扶貧款用於競選。而小馬的親姐姐、親杜特爾特家族的參議員艾美指控小馬吸毒，更是讓這位總統雪上加霜。小馬可斯的總統府斥之為毫無根據的詆毀，小馬可斯之子桑德羅也發聲否認，但家族成員的公開反目，已讓民眾對總統的履職能力產生根本性質疑，也讓菲律賓家族政治體系下，內部反目這一致命問題暴露在公眾視野。

2025年第三季度菲律賓經濟增速跌至四年新低4.0%，外資因腐敗調查撤離，比索貶值，通脹高企。大米價格長期高於承諾的每公斤20比索，超千萬低收入家庭陷入困境。菲律賓國債高達17萬億比索，人均負債14.2萬比索，大量資金流向無需國會審批的「未編列資金」，而民生項目如教育、醫療投入不足，青年失業率攀升，社會流動性低下。根據菲律賓11月25日發佈的第三季度調查，約32%成年菲人表示過去一年他們的生活惡化。

圖為2025年7月22日，美國總統特朗普在財政部長貝森特、國務卿魯比奧和國防部長赫格塞思陪同下，在白宮與菲律賓總統小馬可斯會面。（Reuters）

小馬可斯政府遭遇嚴重內部危機，家族權力鬥爭撕裂加劇，系統性腐敗掏空治理根基，經濟全面滑坡徹底點燃民怨，一場嚴峻的執政危機席捲而來。防洪腐敗案全面發酵後，菲律賓國內民意開始出現斷裂。最新調查顯示，小馬可斯政府第三季度支持率跌至18%，小馬可斯信任度降至43%，為任內最低區間。更致命的是，軍方內部開始出現分裂。菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納表示，軍隊「將保持中立，尊重民眾的和平抗議權利」，這一表態被解讀為軍方不再無條件支持小馬可斯政府。隨着多張「多米諾骨牌」的接連倒下，小馬可斯政府正面臨一場由內而外、席捲全盤的執政危機。

小馬可斯政府在南海頻頻生事，試圖通過外部動作混淆國內視線、轉嫁矛盾。然而，這種「內病外治」策略不僅未能緩解執政壓力，反而加劇地區緊張，讓菲律賓陷入「內憂未解、外患又至」的雙重困境。

近一段時期，菲律賓動作不斷。小馬可斯政府深化與美國的同盟關係，推動《加強防務合作協議》擴容，向美方開放9個軍事基地，允許部署「堤豐」（Typhon）中程導彈系統等先進裝備。依託美日等國的軍事援助，菲律賓多次派遣海警船、運補船非法闖入仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）、黃岩島等海域，試圖向非法「坐灘」的「馬德雷山」號（Sierra Madre）軍艦運送加固物資，甚至以危險方式衝撞中國海警船。日前，菲律賓漁業和水產資源局公務飛機攜帶記者，再次赴中國黃岩島附近挑釁滋事，中方依法予以驅離。同時菲律賓還聯合域外國家炒作「航行自由」「基於規則的國際秩序」，推動南海問題國際化，嚴重破壞地區和平穩定。

小馬可斯近期在南海問題上頻繁主動挑事，就是試圖通過外部安全議題轉移國內民眾的注意力，緩解執政壓力。但現實給了小馬可斯政府一記狠狠的耳光，他以為將國家命運完全綁定美國，就能換取政治支持與經濟利益，卻忽視了特朗普政府在極致利己主義驅動下，只是將菲律賓作為一枚棋子。

圖為2014年3月29日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號上軍人進行降旗時，將國旗摺疊。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。（EUTERS/Erik De Castro/File Photo/File Photo/File Photo）

軍事上，美國將菲律賓作為遏制中國的馬前卒，本質上就是把菲律賓當作「陣前叫囂」「滋擾挑釁」的炮灰，因此始終拒絕提供任何實質性安全保障。一旦小馬可斯政府與中國發生摩擦，美國恐怕只會看着菲律賓挨揍。經濟上，小馬可斯7月訪美時，特朗普突然宣佈「菲律賓對美零關稅、美國對菲徵收19%關稅」，這項貿易協定預計未來五年將給菲造成270-320億比索損失，讓本就脆弱的經濟雪上加霜。美國對菲律賓的支持從來只停留在口號上，小馬可斯的跪舔換來的只能是空頭支票，讓菲律賓面臨地緣衝突的重大風險，陷入內外失衡的泥潭。

小馬可斯一聲麻煩，等來的也只有美國駐菲大使館發布公告，建議美國公民避開定於11月30日舉行的反腐敗集會。美使館在示威活動預警中指出，大規模反貪抗議活動將在奎松市的乙沙人民力量紀念碑和馬尼拉市的黎剎公園（侖禮沓公園）舉行。「美國公民應避免參加這些集會，因為即使是和平的集會/示威活動也可能在毫無預警的情況下演變成暴力事件。參與抗議或大規模示威活動的外國公民可能被視為違反其移民身份的行為。」

中菲關係：圖為2024年3月5日，菲律賓海岸警衛隊在南海仁愛礁執行補給任務時，中國海警船隻進行攔截。菲律賓海岸警衛隊人員正在準備橡膠護舷。（Reuters）

菲律賓倒馬聲音已經此起彼伏。11月23日，《馬尼拉時報》就發表評論文章指出，馬可斯的總統任期猶如「自由落體式下滑」，並細數他必須下台的理由。《菲律賓每日詢問者報》11月25日也報道稱，菲律賓前總統杜特爾特之女、現任副總統莎拉發表聲明稱，如果馬可斯下台，她已經做好了接任總統職位的準備。根據菲律賓憲法規定，如果總統死亡、永久喪失行為能力、被免職或辭去職務，副總統將成為第一順位繼任者。