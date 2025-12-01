法國農場價值逾80萬元高檔食用蝸牛被盜　年末旺季銷售恐受衝擊

外媒11月30日報道，法國北部一間為高級餐廳供貨的農場最近遭爆竊，損失價值9萬歐元（約81萬港元）的食用蝸牛（又稱法式蝸牛）。由於現時正值聖誕節和新年慶祝活動前夕的銷售旺季，該農場可能將無法在假期期間提供足夠的供應。



英國廣播公司（BBC）報道，竊賊於11月23日晚至24日凌晨闖入位於馬恩省Bouzy地區的涉事農場。他們先剪斷了邊界圍欄，然後再進入建築物偷取蝸牛。農場直到該週稍晚時間，才向警方報案。

報道指，食用蝸牛是法國的一道菜式，通常先用蒜蓉牛油或葡萄酒烹製，然後再從殼中取肉進食。由於食用蝸牛算是當地節日、慶祝活動的常見食品，所以食用蝸牛於12月的銷量通都會急升，

農場方面表示，其所有新鮮和冷凍食用蝸牛庫存都被盜走，並形容這是對農場業務的一次「沉重的打擊」。該農場曾為包括米芝蓮星級餐廳Les Crayères在內的多間高級餐廳、熟食店以及私人客戶供貨。

農場強調，他們目前正努力補充庫存，以滿足年底顧客的需求。警方則仍然在追蹤、調查案件線索。