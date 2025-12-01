大槻真希上海演唱One Piece名曲遭趕下台　日主播：中國打認知戰

日本歌手大槻真希在上海演唱《One Piece》片尾曲《memories》期間音樂被當場中止，她隨後遭帶下舞台的畫面在社交媒體流傳，事件引發中日網民熱議。日本東京放送電視台（TBS）主播安住紳一郎表示：「影片顯示她在歌曲演唱到一半時突然叫停。如果這是中國有關部門的宣傳操作，那就是中國擅長的認知戰手段」。



日刊體育報道，安住紳一郎作客TBS電視台時還說：「就像之前一張外交部長雙手插褲袋的照片被廣泛報道一樣，他們或許是故意這麼做的。」

日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，中日關係持續緊張。日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消之際，大槻真希28日演唱《memories》時，音樂突然中斷，舞台畫面也暫停，大槻真希一臉錯愕一開始還喊了一聲「哇」以化解尷尬，隨即有工作人員上台拿走她的咪高峰，和她交談幾句後，便帶她離開現場，觀眾也十分驚訝。大槻真希錯愕的表情也被拍下。

大槻真希事後轉發經紀公司說明，表示這場演出因「不可抗力因素」被迫中止。主辦單位也透過微博聲明，表示已取消原訂29日、30日的後續舞台演出。

萬代南夢宮嘉年華11月28日到30日在上海徐匯西岸穹頂藝術中心舉行，展出包括高達、龍珠、海賊王、蒙面超人等萬代旗下的人氣日本動漫系列，並安排包括大槻真希在內多名日本藝人現場表演。