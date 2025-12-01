日本圖把台灣問題「國際化」 　中國反將「修憲」擺上台孤立日本

日本首相高市早苗一上台就想給中國來個「下馬威」，搞出一齣「台灣有事論」，重要原因之一就是企圖把台灣問題「國際化」。要知道，把台灣問題國際化一直是美國想幹卻沒有幹成的事。結果就是被中國藉機來了個「以其人之道還施彼身」——中國把日本嚴重破壞戰後秩序和復活軍國主義之嫌擺在了世界面前，等於是把「日本修憲」問題國際化，擺在各國枱面上。



看看中國外交部一再強調的，「絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。」、「 如果日本想重走軍國主義老路，最終只能以失敗告終」、「國際社會必須堅決阻擊任何復活軍國主義的圖謀」……從目前中方的系列表態和行動來看，不僅僅是堅決反擊日本干涉中國主權內政問題，而是藉機給日本定性了破壞地區局勢穩定、挑戰戰後秩序和復活軍國主義「三宗罪」。

為了避免日本再一次在世界上發動侵略戰爭，也是為了懲罰日本的二戰罪行，戰後安理會已經制定了許多約束日本軍國主義復活和維護戰後秩序的相關「文件」。日本近年來強化推動「修憲」強軍，顯然是有意在突破這些約束文件，也就是要挑戰戰後秩序。只是局勢的複雜性以及美國出於戰略需要的包庇，才使得這一問題無法引發國際社會的重視。

2025年10月28日，美國總統特朗普（左）和日本首相高市早苗在日本東京赤坂離宮國賓館簽署了關於實施美日貿易協議的文件。(Reuters)

這一次高市政府竟然直接公開向中國「叫戰」，甚至還聲稱日本投降與中華人民共和國無關，這不僅完全違背了一個中國原則和台灣是中國主權不可分割的一部分這一聯合國文件共識，更是在嚴重挑戰戰後秩序。

而高市一上台就推動對外出售進攻性武器以及叫囂要廢棄「無核三原則」，則顯然有復活日本軍國主義的意思。正因如此，這一次中方才把日本嚴重破壞戰後秩序和復活軍國主義一併提出來。就是要通過輿論戰把日本推向國際局勢的風口浪尖之上，就是要讓全世界清醒地意識到日本修憲強軍的危害性。

2025年10月28日，特朗普（右）2025年10月28日在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講，並邀請高市早苗（左）上台（Reuters）

戰後秩序不可挑戰，日本軍國主義也絕不允許復活。也正因為事關重大，這一次美西方從一開始就保持了沉默，或者說並沒有像以往那樣附和或支持日本的錯誤言論，反而都在強化一中原則。不僅如此，隨着中國把二戰後針對日本制定的相關文件條款在世界面前講事實擺道理，日本挑戰戰後秩序和突破軍事束縛的證據越來越清晰，西方國家也意識到了日本修憲問題的嚴重性。

日前，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在書面回覆歐洲議會議員提問時，直言不諱地說：「中國人民在二戰期間為保家衛國付出了巨大艱辛。值此二戰亞洲戰場結束80周年的日子，歐盟向中國人民的勇氣表達敬意。」雖然沒有正面或直接點名日本，可話裏話外也可以體會出是針對日本近日的表態。近日，王毅應約與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通了電話，博納表示，法國堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台海問題上的正常立場。

而因為世界供應鏈體系受到嚴重破壞，烏克蘭戰爭對歐洲又形成了重大的拖累，以及與中國經貿緊張問題懸而未決，英法德三個歐洲大國可都等着中國開口允許訪華，非但不會同情支持日本，也不得不間接地說上兩句「意思意思」。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

而特朗普在與習近平通電話表示 「理解台灣問題對於中國的重要性」後，與高市早苗通話。美日官方對通話內容「保密」，可還是有知情者忍不住曝光特朗普向高市施壓的內容。《華爾街日報》引述匿名日本官員和一名了解通話內容的美國官員報道稱，特朗普本周與高市早苗通話時，曾「建議」她不要在台灣主權問題上激怒北京。對於這樣的披露，從日方第一時間就站出來否認來看，這事肯定是真的。

儘管日本是G7的一員，也是美西方在亞洲的代理人，可挑戰戰後秩序和復活軍國主義這樣重大的事情可是原則問題。已經不單純是針對日本干預中國內政問題，而是要堵死日本的修憲強軍之路。

目前還是以打輿論戰為主，也就是把日本修憲問題國際化，徹底孤立日本。這是典型的以其人之道還施彼身，在進一步孤立日本。有了西方大國的表態，這局勢可就是一面倒了。其他不大敢說話的國家或者說還想耍心眼的國家恐怕接下來會站隊中國了。