教宗到訪黎巴嫩 呼籲基督徒社群團結和平
撰文：韓學敏
出版：更新：
教宗良十四世（Pope Leo XIV）周日（11月30日）抵達黎巴嫩，展開其就任後首次國際訪問的關鍵行程。在區域動盪與國內危機交織的背景下，此訪被視為對中東基督徒社群的重要支持。
黎巴嫩是中東地區基督徒人口比例最高的國家，約佔總人口三分之一。該國實行獨特的教派分權體制，總統必須由馬龍派基督徒擔任，以保障基督徒在政治體系中的代表性。儘管近年面臨經濟崩潰、政治僵局以及南部邊境真主黨與以色列頻繁交火所帶來的安全威脅，許多基督徒仍選擇堅守家園，成為地區基督教信仰存續的重要支柱。
教宗此行將造訪2020年發生大爆炸的貝魯特港，悼念逝者並慰問災民。他強調基督徒是中東不可分割的一部分，呼籲國際社會勿忽略東方基督徒的處境與貢獻。
梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，教宗此行是爲了傳遞和平訊息，倡導西方世界關注那些常被忽略的東方基督徒所面臨的境遇。
