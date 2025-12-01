牛津詞典公布2025年度詞彙　「引戰」成功當選

牛津大學出版社周日（30日）公佈2025「年度詞彙」，「Rage bait（引戰）」擊敗「biohack」（生物黑客）、「aura farming（光環耕作）」等熱詞，成功當選。



「Rage bait」一詞定義為：在網絡空間發佈令人沮喪的、有煽動性或令人不快的內容來挑起網民怒火，從而賺取流量與關注。

根據牛津大學的數據，在過去的一年裏，這個詞的使用頻率飆升了三倍。

牛津語言研究院院長Casper Grathwohl指，Rage bait使用量急升，顯示人們愈來愈能察覺到網上容易中伏的情緒操控手段，突顯了網絡文化的極端一面。

另外兩個候選詞是「biohack（生物黑客）」和「aura farming（培養人設）」。前者意為通過改善飲食、鍛鍊和生活方式或服用藥物或營養品等來改善身心健康、讓人更長壽或幸福。後者意指通過細微的自我表達和行動來呈現出一種自信、冷酷或神秘的個人氣氛，從而形成令人印象深刻的、有吸引力的或有魅力的人物或個性。

今年年度詞彙由牛津大學委員會根據投票（超過3萬人參與）、公眾討論和數據分析選出。