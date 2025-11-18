Parasocial登劍橋詞典年度詞彙　Taylor Swift訂婚掀狂熱成例子

英國劍橋詞典11月18日宣布2025年度詞彙為Parasocial（擬社交互動），這個早於1956年出現的社會學術詞語，被指精準捕捉當代公眾對名人、網紅乃至人工智能（AI）的單向情感連結現象。



詞典編纂者麥金托什（Colin McIntosh）指出，這個詞「捕捉2025年的時代精神」。如今數百萬人正陷入這種單向關係。

典型案例包括粉絲對美國樂壇天后Taylor Swift訂婚的狂熱祝福，以及公眾對英國知名歌手Lily Allen感情生活的興趣。更值得關注的是，愈來愈多人開始與ChatGPT等AI聊天機器人建立情感連結，將其視為心靈寄託。

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）2025年8月宣布訂婚，美媒形容她與球星凱爾西（Travis Kelce）的婚禮如「美國版的皇室婚禮」。（IG@taylorswift）

劍橋大學教授施納爾（Simone Schnall）表示，這種單向關係本質上並不健康，它讓人產生認識與信任對方的錯覺，甚至發展出極端忠誠，但這一切都建立在虛幻的基礎上。

據劍橋詞典聲明，parasocial一詞由社會學家霍頓（Donald Horton）與沃爾（Richard Wohl）於1956年提出，最初用於描述電視觀眾與螢幕名人建立的「準社交」關係。隨著社群媒體與AI科技發展，這個專業術語在今年使用量激增，正式進入主流詞彙。

此外，詞典新增6212個新詞彙，包括指代AI低質內容的「slop」、Z世代用語「delulu」（沉迷幻想）和「tradwife」（傳統妻子）等。