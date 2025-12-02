中方再致函聯合國秘書長　反駁日方言論

針對日本常駐聯合國代表山崎和之11月24日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰日前發出、要求日本首相高市早苗撤回涉台國會答辯的信件內容，傅聰12月1日再次古特雷斯，就山崎和之的無理狡辯言論予以嚴正批駁，並闡明中國政府立場。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。



日本常駐聯合國代表山崎和之11月24日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰日前發出、要求日本首相高市早苗撤回涉台國會答辯的信函。(Getty)

信中批評，山崎和之在11月24日的信中回避關鍵問題，對中方無端指責、倒打一耙，中方對此堅決反對。信中指出，高市早苗11月7日在國會答辯時發表挑釁性言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日本會武力介入台灣問題。相關錯誤言論公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則。

包括日本代表致函在內，日方聲稱堅持「一貫立場」。但對於中方近期多次公開質問日方，所謂「一貫立場」到底是什麽時，日方始終言辭閃躲。而高市早苗的錯誤言論背棄日政府迄今承諾，難以取信於國際社會。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

斥高市嚴重破壞中日互信 促立即收回錯誤言論

信中強調，台灣是中國的領土，高市早苗卻把日本的「存亡危機事態」與「台灣有事」相關聯，暗示對中國動用武力，這顯然超出了日方所謂「專守防衛」、「被動防禦」的範疇，日方的說法自相矛盾，是在欺騙國際社會。國際社會應認清高市早苗錯誤言論的嚴重危害，對日方顛覆戰後國際秩序的野心保持高度警惕。

傅聰強調，高市早苗的錯誤言行已經嚴重破壞了中日互信，損害了中日關係政治基礎。日方如果真心想發展穩定的中日關係，就應該明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。否則，由此產生的一切後果由日方承擔。