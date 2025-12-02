北約高層稱考慮先發制人打擊俄羅斯　普京周二將與威特科夫會面

據美媒報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大使威特科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫什納（Jared Kushner）將於12月2日（周二）在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會面。與此同時，北約軍事委員會主席海軍上將德拉戈內（Giuseppe Cavo Dragone）近日表示，北約正重新評估如何應對來自俄羅斯日益嚴峻的混合威脅，他還表示，在某些情況下，「先發制人的打擊」（pre-emptive strike）可以被視為「防禦行動」。



據英媒12月1日報道，北約軍方高層近日向英國媒體表示，北約正考慮對俄羅斯的網絡襲擊、破壞活動和侵犯領空行為採取更強硬的回應。北約軍事委員會主席海軍上將德拉戈內表示，北約正重新評估其對日益嚴峻的混合威脅的回應。

2025年5月14日，比利時布魯塞爾，北約軍事委員會主席海軍上將德拉戈內（Giuseppe Cavo Dragone）在北約總部出席北約防長會議後的新聞發布會上發表講話。（Getty）

德拉戈內指「我們正研究所有選項，在網絡領域，我們目前採取的是被動應對。我們正在考慮採取更積極主動的策略，而不是被動應對。在某些情況下，先發製人打擊可以被視為防禦行動，但他同時指出，這種做法「與我們通常的思維和行為方式有所不同」。

據《紐約郵報》同日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實，威特科夫將於周二在莫斯科會見克里姆林宮官員。美烏兩國代表團1日（周一）舉行會晤，威特科夫隨後與烏克蘭安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）舉行會談。

威特科夫11月在邁阿密與烏梅羅夫會面，當時兩人討論了特朗普早前提出的28點和平方案，該計劃要求基輔作出多項重大讓步，其中包括美國承認部分烏克蘭領土為俄羅斯領土，這裡面包含現時仍屬於烏克蘭的領土。

上週，烏克蘭與美國在日內瓦制定了一份修訂後的19點和平計劃，該計劃撤回上述條款，並將領土問題留給特朗普和澤連斯基自行解決。

2025年8月6日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在克里姆林宮會見美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，右）。（Photo by Kremlin Press Office/Handout/Anadolu via Getty Images）

特朗普特使威特科夫與其女婿庫什納將於周二會見普京。兩人將嘗試說服俄羅斯領導人結束俄烏戰爭。