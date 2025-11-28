澤連斯基：美烏代表本週續會談　普京︰烏軍必須撤出佔領地區

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於11月27日表示，烏克蘭和美國代表團將於本週會面，繼續討論在瑞士日內瓦會談中討論的方案，以期為基輔帶來和平和安全保障。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同日表示，烏克蘭軍隊必須撤出目前佔領的領土，戰鬥才會停止，否則俄方將用武力迫使對方撤離。 他又重申，認為目前的烏克蘭領導層不合法，因此在法律上不可能與基輔簽署協議。



圖為2025年10月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔舉行記者會。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

澤連斯基稱下週參與重要會談

澤連斯基在27日晚表示，烏克蘭的團隊將與美國代表在本週末會面，繼續推進在日內瓦會談中達成的各項共識，以期找到一條通往和平與安全保障的道路。烏克蘭代表團將做好充分準備，專注於進行有意義的工作。

澤連斯基又稱，下週將舉行進一步會談，雙方代表團和他本人都將參與，但他沒有透露具體細節。

「下週將舉行重要會談，不僅有我們代表團參加，我自己也會參加。」他表示，烏方正在為這些會談做好充分準備，烏克蘭的立場堅定不移。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

普京：俄將攻擊歐洲說法無稽

俄羅斯總統普京同日表示，美國和烏克蘭討論的和平方案草案，可能成為未來結束烏克蘭衝突協議的基礎，但如果未能達成協議，俄羅斯將繼續戰鬥。他又重申，烏克蘭軍隊必須撤出目前佔領的地區。

普京表示，美國和烏克蘭此前已將28點方案的原則拆分為4個獨立的部份，並把副本送交莫斯科。他表示，「總體來說，俄方同意這可以作為未來協議的基礎。」他又稱，看到美國考慮到了俄方的立場，但有些問題仍需討論。

普京表示，如果歐洲希望得到不攻擊的承諾，俄羅斯願意做出這樣的正式承諾。但他補充說，認為俄羅斯會攻擊歐洲的說法「完全是無稽之談」。