澤連斯基：美烏代表本週續會談 普京︰烏軍必須撤出佔領地區
撰文：蕭通
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於11月27日表示，烏克蘭和美國代表團將於本週會面，繼續討論在瑞士日內瓦會談中討論的方案，以期為基輔帶來和平和安全保障。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同日表示，烏克蘭軍隊必須撤出目前佔領的領土，戰鬥才會停止，否則俄方將用武力迫使對方撤離。 他又重申，認為目前的烏克蘭領導層不合法，因此在法律上不可能與基輔簽署協議。
澤連斯基稱下週參與重要會談
澤連斯基在27日晚表示，烏克蘭的團隊將與美國代表在本週末會面，繼續推進在日內瓦會談中達成的各項共識，以期找到一條通往和平與安全保障的道路。烏克蘭代表團將做好充分準備，專注於進行有意義的工作。
澤連斯基又稱，下週將舉行進一步會談，雙方代表團和他本人都將參與，但他沒有透露具體細節。
「下週將舉行重要會談，不僅有我們代表團參加，我自己也會參加。」他表示，烏方正在為這些會談做好充分準備，烏克蘭的立場堅定不移。
普京：俄將攻擊歐洲說法無稽
俄羅斯總統普京同日表示，美國和烏克蘭討論的和平方案草案，可能成為未來結束烏克蘭衝突協議的基礎，但如果未能達成協議，俄羅斯將繼續戰鬥。他又重申，烏克蘭軍隊必須撤出目前佔領的地區。
普京表示，美國和烏克蘭此前已將28點方案的原則拆分為4個獨立的部份，並把副本送交莫斯科。他表示，「總體來說，俄方同意這可以作為未來協議的基礎。」他又稱，看到美國考慮到了俄方的立場，但有些問題仍需討論。
普京表示，如果歐洲希望得到不攻擊的承諾，俄羅斯願意做出這樣的正式承諾。但他補充說，認為俄羅斯會攻擊歐洲的說法「完全是無稽之談」。
法國推新自願兵役制度 冀2035年達5萬人 外媒：應對俄羅斯威脅俄方稱達成和平協議路途仍漫長 不會就敏感問題做出任何讓步美特使被曝建議俄方如何推銷和平方案 特朗普：標準操作默茨：普京無法成功結束俄烏戰爭美媒：美烏談判至少存在3點重大分歧 涉及烏克蘭「紅線」