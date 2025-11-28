應莫迪邀請　普京擬12月4至5日訪印度

克里姆林宮11月28日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）應印度總理莫迪（ Narendra Modi）邀請，計劃12月4至5日期間訪問印度。



印媒指，普京這次會出席第23屆印俄峰會，是普京自2021年來首次訪問印度，也標誌著印俄年度峰會恢復定期舉行。

峰會議程涵蓋能源、國防、民航、礦產、項目投資等多個議題。

2025年11月10日，俄羅斯總統普京和印度總理莫迪在天津上海合作组织峰会会晤。（Reuters）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示「我們目前正積極為普京訪印做準備，計劃在今年底前進行，我們希望這次訪問意義重大。」

在此次訪問期間，除上述項目外，媒體預計雙方還會簽署勞務合作協議，以構建合法移民框架，保護工人權益，並擴大印度在俄熟練勞動力的規模，旨在為印度技術勞動力進入俄羅斯的建築、電子等行業提供機制支持。