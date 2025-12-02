空中巴士A320系列再遇品質危機　軟體故障後又見金屬面板問題

綜合路透社、英國《衛報》報道，空中巴士公司（Airbus）早前因軟體故障導致數千架飛機緊急維修後，大部份受影響的飛機已恢復投入服務。不過公司周一（12月1日）又發現部份A320系列客機的金屬面板存在工業品質問題。



空中巴士證實，問題源於一家供應商，當前已確認識別出影響有限數量A320金屬面板的品質問題，並且問題來源已被確認和抑制，且所有新生產面板均符合所有要求。

據悉，空中巴士的航空結構有內部與外部供應商，A320機身前端廣泛在法國製造，後方則在德國製造。上層面板多由內部生產，其餘則由多個供應商合作。

圖為一個空中巴士的標誌與空中巴士A320型號客機的組合圖片，左圖為2025年7月28日路透社拍攝的空中巴士標誌，右圖為2025年8月10日，在意大利羅馬法林明高機場附近降落的布魯塞爾航空旗下的A320型號客機。（Getty Images）

品質問題出現時，空中巴士正加強努力以達成今年具挑戰性的交付目標，且11月交付指標低於預期。據路透社引述知情人士表示，部份交付已經受到影響，目前尚無明確數量及持續時間。另一位消息人士則說，受影響的飛機總數約為50架。

儘管尚無跡象顯示這批飛機已投入使用，但此前6000架A320系列噴射機（佔其全球機隊的一半以上）因軟體故障問題被法國飛機製造商召回維修的消息傳出後，這家全球最大飛機製造商的股價下跌高達11%，後又發現數十架A320系列飛機機身面板出現品質問題，股價再度應聲下跌6%。