美國再延長部份中國商品301關稅　豁免期延至明年11月

美國貿易代表辦公室（USTR）11月26日宣布，將部份中國工業和醫療進口商品的301關稅豁免，延長接近一年。其中包括生產太陽能設備。路透社報道，這是稍早時間，美中達成貿易休戰協議的一部份。



中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

美國貿易代表辦公室的聲明中表示，此次豁免延期，是基於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平早前達成的歷史性經貿協議。美方決定將178項產的關稅豁免的到期日，延長至2026年11月10日。據指出，這些商品的關稅豁免已被數次延長，而最新的到期日原定11月29日。

路透社報道，相關產品涵蓋與生製太陽能相關的14個產品類別，以及涵蓋多種工業和醫療產品的164個類別，包括電動摩打、血壓監測設備、泵浦組件、汽車空氣壓縮機和印刷電路板。