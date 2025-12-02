美同意英國進口藥物零關稅　NHS需提高藥品支出

美國貿易代表辦公室（USTR）於12月1日宣布，美英兩國達成協議，英國輸往美國的藥品將維持「零關稅」。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）發聲明稱，兩國在新藥定價達成的談判結果，將有助於推動兩國的投資和創新。



美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日表示，由於關稅帶來的政府收入，美國政府可能在未來兩年內「完全」取消所得稅。(Reuters)

綜合英國廣播公司（BBC）及路透社報道，根據該協議，英國將透過國家醫療保健服務系統（NHS）提高採購藥物的支出，包括對美國新藥的支付價格提高25%，以換取美國對英國製造的藥品、藥品原料及醫療技術，免徵232條款產業關稅；以及在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的任期內，不會徵收301條款關稅。BBC稱，這是NHS於20多年來，首次增加藥品支出。

特朗普一直敦促英國及其他歐洲國家「提高對美國藥品的支付金額」，以減少美國藥價在國際出現落差。美國認為，美國藥品在海外定價偏低，使美國國內承擔較高成本。