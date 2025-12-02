美軍打擊運毒船涉二次空襲倖存者　白宮辯稱合法　國會啟動調查

針對美軍9月在加勒比海對一艘涉嫌運毒船隻進行二次打擊並造成人員傷亡的報道，白宮周一（12月1日）表示，下達命令的海軍中將布拉德利（Frank “Mitch” Bradley）行為「在其權限和法律範圍內」。此一事件已引發國會共和民主兩黨關注，並將啟動調查。



白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）並未反駁關於二次打擊的報道。其辯護與前一日總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱「我不希望發生這種事——絕非二次打擊」的言論形成對比。

萊維特稱，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）授權了布拉德利的行動，並強調此舉是為「確保船隻被摧毀，消除對美國的威脅」。

2025年11月18日，白宮發佈的兩張視頻截圖，畫面顯示美國總統特朗普稱美軍對委內瑞拉及毒品集團船隻發動打擊。（Reuters）

赫格塞思曾在1日晚發文：「布萊德利是美國英雄，真正的專業人士，我支持他以及他在9月2日任務及之後所有戰鬥決策中所做的決定。」並表示美軍在加勒比海的行動皆符合武裝衝突法。

針對美軍空襲爭議，美國會兩黨雖立場不同但均要求徹查，而委內瑞拉方面則強烈譴責並宣布展開獨立調查。