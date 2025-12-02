美國特使訪莫斯科前夕　普京稱俄軍佔領烏克蘭關鍵城市

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）將於周二（12月2日）在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會面。普京周一則宣稱，俄軍已經攻佔烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk，俄方稱紅軍村），不過烏軍則稱仍控制當地北部。



克里姆林宮周一發布的一段影片中，普京身穿軍裝、坐在指揮中心，他對俄軍高級將領說道：「我要感謝你們，這是一個重要的方向，將確保我們能夠繼續推進在特別軍事行動開始時設定的任務。」

2025年12月1日，克里姆林宮發布的影片顯示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在某未公開地點視察俄軍聯合部隊指揮中心，該部隊正參與對烏克蘭的軍事衝突。（Kremlin.ru/Handout via REUTERS）

路透社分析指出，影片於周一較晚時間發布，似乎是為了配合普京與美國談判代表在莫斯科舉行的會談。

路透社引述烏克蘭第七快速反應部隊周二回應，稱他們在波克羅夫斯克南部發動進攻，並且仍控制該市北部地區，

美媒引述烏克蘭反虛假訊息中心主任奧瓦連科（Andriy Kovalenko）周一警告，俄羅斯將在未來幾週內「多次嘗試向前線施壓，並伴以高調的聲明」。他表示，這樣做完全是為了迎合西方觀眾，並在旨在結束戰爭的新一輪談判中提高外交籌碼。

圖為2025年11月30日，美國和烏克蘭代表團在佛州會面。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）出席。（Reuters）

烏克蘭最近幾週表示，它一直在阻擋俄軍進入一座戰前人口超過6萬的城市北部，該城市位於烏克蘭唯一的煉焦煤礦產地附近。

路透社稱，若波克羅夫斯克確實被攻佔，俄軍將以此為跳板，向北進軍烏方在頓涅茨克地區控制的兩座最大城市：克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯拉維揚斯克市（Sloviansk）。