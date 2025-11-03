Elon Musk預測5年後傳統手機與App將消失　以AI為核心設備變這樣

日前，美國知名播客主持人喬·羅根（Joseph James Rogan）在其頻道發布了與特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）的最新對談視頻。



據悉，兩人聊到的話題極為廣泛，僅有少部分涉及特斯拉的業務。談及對智能手機未來的看法時，馬斯克提出了一個大膽預測：未來五到六年內，人類所消費的大多數內容都將由AI生成。

馬斯克認為，屆時人們將不再使用傳統意義上的手機，或是說現在被稱為「手機」的設備，實質上會演變成AI推理的「邊緣節點」。它仍會保留通信所需的無線電模塊，但核心邏輯將轉變為服務器端AI與設備端AI的即時互動，即時生成用戶想看到的任何視頻內容。

他進一步指出，未來將不再需要操作系統或App的概念，設備只承擔顯示畫面、播放音頻等功能，同時儘可能深度集成AI能力。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】