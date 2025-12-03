洪都拉斯前總統因特朗普赦免獲釋　昔因販毒等罪遭判囚45年

洪都拉斯前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）已獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）赦免，並從美國監獄獲釋。



路透社報道，據美國聯邦監獄管理局的登記信息顯示，埃爾南德斯已於周一獲釋。他去年6月因販毒和非法持有槍枝罪，在美國被判處45年監禁。

埃爾南德斯的妻子加西亞（Ana García de Hernández）在社媒發文稱說：「經過近四年的痛苦、等待和艱難的審判，我的丈夫埃爾南德斯終於重獲自由，這要感謝特朗普的赦免。」

美國白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，埃爾南德斯的罪案緣由拜登政府的過度起訴，強調隸屬在野黨的他因反對前任政府而遭到起訴。

埃爾南德斯獲釋幾天前，洪都拉斯剛舉行總統選舉。特朗普表態支持保守派國民黨候選人阿斯富拉（Sasry Asfura），阿斯富拉的對手是自由派候選人納斯拉拉（Salvador Nasralla）。

最新的計票結果顯示，兩位候選人的得票率幾乎持平，都略低於40%。

2025年11月30日，洪都拉斯國民黨總統候選人阿斯富拉在洪都拉斯首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）舉行的總統大選新聞發布會上發表講話。（Reuters）

阿斯弗拉所在的政黨在埃爾南德斯的領導下與華盛頓建立了密切的合作關係。埃爾南德斯於2014年至2022年執政，卸任後不久便被捕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

