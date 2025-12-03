美媒：內塔尼亞胡促特朗普更大支持　助爭取以總统給予特赦

美國媒體報道，因涉及貪腐案正向以色列總统赫爾佐格（Isaac Herzog）尋求特赦的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），於12月1日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話時，要求對方在其尋求特赦一事上提供更多幫助。



圖為2025年12月1日，以色列示威者聚集在特拉維夫一家法院外，反對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）就貪腐案請求赦免。（Reuters）

美國AXIOS引述兩名美國官員和一名以色列官員的消息稱，內塔尼亞胡與特朗普於1日進行了長時間的通話，內塔尼亞胡請求特朗普給予更多支持，助其爭取獲得赫爾佐格的特赦。赫爾佐格同日表示，「將僅從國家和社會的最佳利益出發予以考量」。

消息人士稱，特朗普回應稱，他相信赦免問題會「得到解決」，但未承諾採取更多行動。美方官員稱，內塔尼亞胡希望得到更多干預，但特朗普認為自己已經盡力。不過，消息指兩人仍同意未來再次討論此事。

圖為2022年9月6日，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）在對德國進行國事訪問期間，於聯邦議院發表演說。 （Getty Images）

報道指出，雙方也談及加沙局勢。美方官員稱，特朗普就哈馬斯武裝分子被困在拉法（Rafah）地道事向總理施壓，質問「為何要將他們擊斃，而不允許他們投降」。內塔尼亞胡回應稱，這些武裝分子持有武器且危險，因此必須予以殲滅。

關於敘利亞問題，官員們指特朗普表明，反對以色列繼續在敘利亞開展軍事行動，促對方避免採激怒敘利亞的新領導層。據指出，通話結束後，內塔尼亞胡似乎在敘利亞問題上稍有軟化，暗示有可能近期內達成協議，並稱有可能短期內前往白宮，直接與特朗普討論相關問題。