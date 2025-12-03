宏福苑火災｜物管公司捲入事故責任報道　丹麥母企ISS股價挫7.7%

大埔宏福苑五級大火已造成至少156人死亡。為宏福苑提供物業管理服務的置邦物業（ISS EastPoint）捲入風波，在大廈維修工程的角色及責任引發關注。其丹麥母公司、ISS（ISS Facility Services Limited，下稱ISS）受負面消息拖累股價下挫7.7%



《南華早報》2日報道，根據記者取得宏福苑的業主立案法團會議記錄，顯示置邦、業主立案法團及工程承包商，早在5月已經知道消防安全系統有缺陷。而ISS EastPoint正是樓宇安全基礎設施的行政把關人，負責執行緊急保安工作，管理消防安全設備維護的招標。其他參與者包括總承包商宏業建築工程有限公司（Prestige Construction & Engineering Limited）及工程顧問鴻毅建築師有限公司（Will Power Architects Co Ltd）。

母公司ISS其後發聲明澄清，從沒參與工程的承建商任命或監督工作。「有關宏福苑維修的招標工作是按照獨立機構的程序，透過授權的電子招標平台進行，全程透明。置邦為宏福苑的業主立案法團提供行政支援，並安排第三方供應商提供專業服務。這些第三方供應商皆由業主立案法團選擇和委任。ISS並在聲明中強調，置邦並未參與宏福苑消防安全設備的安裝、維護與檢查。

在截稿前，香港政府相關部門並未將置邦物業管理有限公司列為調查對象。

路透社引述證券分析師指，外界對火災可能造成的潛在賠償憂慮是導致ISS股價下跌的主要原因。

SB1 Markets的分析員Johan Eliason在一份報告中表示：「ISS顯然可能面臨一些罰款和/或賠償責任。」但他同時補充說，此類責任通常會由公司的保險承擔。

2025年11月28日，香港大埔，民眾在宏福苑火災現場擺放花束，悼念罹難者。（Reuters）

香港行政長官李家超12月2日宣布，將成立一個由法官主導的獨立委員會，調查宏福苑火災原因，並就該樓宇翻新工程的監督情況進行調查。

ISS表示將配合調查。置邦透過ISS發布的聲明表示：「公司已與相關部門接洽，並將繼續全力配合調查。」