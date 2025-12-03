英國第三度延遲決定中國駐英使館新館審批時限　中方強烈不滿

英國政府12月2日第三度延遲決定是否批准中國在倫敦興建歐洲最大大使館的爭議計劃。路透社引述英國住房、社區和地方政府事務部的信件報道，因內政部和外交部延遲，因此由原來的本月10日延至明年1月20日，決定該項目是否推進。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



英國首相發言人表示，內政部和外交部已就該項目發表安全影響意見，經考慮後認為暫不應做出決定。他又指，儘管反對者擔心安全，但該計劃將整合目前中國在倫敦的七個不同據點，亦可能帶來「安全優勢」。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）12月1日直言艱難平衡英中關係，他強調，希望抓住英中潛在貿易合作機會，但同時認識到中國「構成國家安全威脅」。（Reuters）

另據近期中英互相指控對方間諜滲透事件，英國政府內部意見不一，當前正值政治敏感時期。

中國駐英國大使館先前表示，新大使館將促進中英「互利合作」，中方認為英方反對是無理的。這是英國政府第三次延遲決定。中國政府發言人此前亦敦促英國政府批准大使館，正告未具體說明延遲原因的「後果」。