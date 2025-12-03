美國防長否認美軍9月打擊運毒船後有倖存者　亦無見到第2次襲擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）12月2日在內閣會議上，再度回應美軍9月在加勒比海對一艘涉嫌運毒船隻進行二次打擊並致船上人員傷亡的事件。赫格塞思承認觀看了第一次打擊，但沒有見到水中有倖存者，更沒有見證令其喪命的第二次打擊。



赫格塞思表示，當天目睹了第一次襲擊，然後就去參加另一個會議了。幾個小時後，他得知海軍中將布拉德利（Frank Bradley）下令發動第二次打擊。

2025年9月2日，美國總統特朗普在白宮表示，美軍在加勒比海襲擊了一艘從委內瑞拉出發的運毒船，並打死船上11人。（Truth Social影片截圖）

赫格塞思本人支持了這一做法：「布拉德利上將最終擊沉這艘船並消除威脅的決定，是正確的。我們會支持他。」

他強調，自己在第一次襲擊後，並沒有看見倖存者：「我自己沒有看到倖存者，那東西着火了……這就是所謂的戰爭迷霧（the fog of war）。」

2025年12月2日，美國華盛頓特區，圖為特朗普與赫格塞思在內閣會議上回應委內瑞拉船隻遭到二次襲擊事件。（Reuters）

《華盛頓郵報》（Washington Post）11月28日報道，特朗普領導下的政府9月2日對西半球涉嫌販毒集團發動首次軍事打擊時，船上11人在第一次導彈襲擊後被發現有2人倖存，但在指揮該項行動的赫格塞思的二次下令後，2名男子在水中被炸得粉碎。白宮周一表示，是海軍中將布拉德利在他職權範圍內，執行攻擊，行動是合法。