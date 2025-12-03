美軍二次攻擊委內瑞拉船隻致人喪生疑雲　特朗普：不清楚具體細節

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）12月2日在內閣會議上，再度回應美軍9月在加勒比海對一艘涉嫌運毒船隻進行二次打擊並致船上人員傷亡的事件，兩人均表示不清楚事件的具體細節，特朗普還強調任何國家如果向美國走私毒品，都可能遭到攻擊。



美媒報道，特朗普在會議上指自己並不知道第二次襲擊的具體細節，且自己「對二次打擊中致人員遇難是一無所知，也沒有參與其中（I didn't know anything about people. I wasn't involved）」，強調赫格塞思對打擊販運毒品的行動「感到滿意」，但他「不知道令兩名人員遇難的『第二次襲擊』」。

特朗普還補充很快會開始襲擊委內瑞拉的陸地目標，強調了解販毒人員情報，「我們知道壞人住在哪里，我們將很快開始」。

2025年12月2日，美國華盛頓特區，圖為赫格塞思在內閣會議上回應委內瑞拉船隻遭到二次襲擊事件。（Reuters）

赫格塞思則指，支持負責這項行動的海軍上將在當日做出的決定，還進一步解釋當日下令發動第二輪攻擊時，見不到海中有生還者，補充自己「親眼見證了第一次襲擊」，但隨後「轉往參加其他會議」，並引用軍事術語「戰爭迷霧」辯護，即在戰爭時因無法獲得完整情報而導彈決策困難。

《華盛頓郵報》（Washington Post）11月28日報道，特朗普領導下的政府9月2日對西半球涉嫌販毒集團發動首次軍事打擊時，船上11人在第一次導彈襲擊後被發現有2人倖存，但在指揮該項行動的赫格塞思的二次下令後，2名男子在水中被炸得粉碎。白宮周一表示，是海軍中將布拉德利在他職權範圍內，執行攻擊，行動是合法。