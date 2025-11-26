馬斯克語出驚人　AI將讓金錢失效　未來人類工作竟可「隨意參與」

面對AI的發展，馬斯克（Elon Musk）再一次表示，這會讓金錢失去意義。



早前，馬斯克在美沙投資論壇上與英偉達CEO黃仁勳同台並表態：生成式AI的發展會讓金錢「失去意義」，電力等能量和質量依舊會形成限制，但「貨幣終將變得無足輕重」。

談到工作時，馬斯克說，未來的工作會像運動或玩遊戲一樣「隨意參與」。

他還把這種未來比作園藝：在後院種菜雖然費力，但喜歡的人仍然會做；工作未來也會變成這種「可做可不做」的活動。

過去幾個月裏，馬斯克多次描繪AI時代的願景，包括消除貧困。

之前馬斯克就曾有過類似的表述，即當AI和機器人讓所有工作和金錢都不再必要後，政府應發放全民收入，而且必須是「全民高收入」。

在較溫和的情境下，會出現全民高收入，人人都能獲得想要的產品和服務，但過程會伴隨相當大的衝擊。

