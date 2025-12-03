泰國南部水災重創供應鏈　汽車和高科技零件出口受阻

泰國南部水災導致泰國的汽車和高科技零件供應鏈陷入癱瘓，重創經濟。但泰國央行認為，這對全國經濟的衝擊不會太大。



泰國商務部周二（12月2日）發聲明指出，泰國南部的洪水導致多條主要道路被切斷，鐵路服務暫停，出口商根本無法將貨物運往馬來西亞。

商務部說：「合艾（Hat Yai ）成了我們的瓶頸。儘管邊境檢查站仍然開放，但實際上通往檢查站的大部分道路要麼被淹沒，要麼無法通行。」

商務部警告，反復出現供應中斷事件將動搖國際社會對泰國作為區域供應樞紐可靠性的信心。「若無法保證及時交付，買家將另尋他處。越南和印尼不會等我們恢復供應。若海外買家此刻轉向替代供應商，日後要重新贏得他們的信任將極其困難。」

泰國政府先前估計，此次洪災可能會造成5000億泰銖（約1220億港元）的經濟損失。彭博社報道指出，如果電子和汽車零件與濃縮乳膠等產品的出口持續受影響，泰國每月將面臨高達4億美元（約31億港元）的額外損失。

泰央行：對全國經濟衝擊有限

不過，泰國央行行長拉達那功（Vitai Ratanakorn）認為，這次洪災對泰國整體經濟的影響有限。

據《曼谷郵報》報道，拉達那功周一（12月1日）向媒體指出，合艾對泰國經濟整體貢獻僅佔國內生產總值（GDP）的2.6%，洪災對GDP增長的影響預計僅為0.1%至0.2%。

但對於災民而言，他們的生活顯然受到巨大衝擊，泰央行因此正與泰國銀行家協會協調，為合艾受災居民推出債務減免措施。

泰國財政部長埃尼提（Ekniti Nitithanprapas）周二也披露，內閣已批准一項價值2670億（約649億港元）泰銖的小企業扶持計劃，其中包括國有銀行提供的2170億（約530億港元）泰銖低息貸款合500億（約122億港元）泰銖的貸款擔保。此計畫旨在通過為全國中小企業提供低利率貸款來幫助提高流動性並降低成本，以刺激疲軟的經濟。

埃尼提說：「泰國中小企業正面臨窒息的困境。如今流動性已枯竭，我們需要向該領域注入資金，幫助它們重整旗鼓。」

據埃尼提預計，這次經濟刺激計劃預計將幫助10萬7000家小企業，並在2026年為經濟增加0.36個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

