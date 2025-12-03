中國：美國未即時向世貿通報貿易措施　籲加強透明度維護貿易體系

新華社報道，世界貿易組織貿易政策審議機構12月2日舉行會議，中方代表就世貿組織最新發布的成員貿易措施監督報告發表立場，呼籲成員履行貿易措施通報義務，加強貿易政策透明度，維護多邊貿易體系穩定運行。



世貿組織總幹事伊維拉出席會議並發言指出，全球貿易體系正在經歷80年來最嚴重的動盪，單邊關稅措施大幅增加、地緣政治緊張和區域衝突加劇。貿易措施監督報告中所述貿易措施數量及其覆蓋的貿易額突顯了全球貿易環境動盪。同時，貿易體系和全球貿易展現出相當的韌性。大約72%的貿易依然按照最惠國原則進行。世貿組織將密切關注關稅方面的進展情況並將於近期再次開展最惠國貿易份額評估。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）確定向進口汽車加徵關稅。圖為2025年3月27日：等待裝運的汽車停泊在日本橫濱的港口。（Getty Images）

中方表示，當前世界經濟不確定性加劇，單邊主義和保護主義升溫，高關稅等貿易壁壘顯著增加，給全球貿易秩序帶來嚴峻挑戰。在此背景下，世貿組織發布貿易措施監督報告具有重要意義，為監測貿易政策變化和影響分析提供了重要信息，有利於提升貿易政策透明度、增強成員對多邊貿易體系的信心。

中方發言指出，美國作為對國際貿易產生重要影響的世貿組織成員，並未及時向世貿組織通報其貿易及相關措施，給世貿組織監督職能的有效運行帶來了不利影響。中方呼籲，成員應積極履行透明度義務，在當前貿易動盪形勢下，應主動、及時通報新的貿易措施，特別是涉及關稅變動的安排，無論是否具有法律約束力，都應納入監測和通報範圍。

2025年11月5日，美國華盛頓特區，圖為在最高法院就特朗普關稅合法性進行辯論期間，有示威者手持標語在最高法院外表達訴求。（Getty）

歐盟等其他世貿組織成員也表示，透明度是多邊貿易體制的基石，支持世貿組織不斷加強貿易監督職能，對有關貿易措施進行全面的影響分析，幫助成員更好地應對當前全球貿易面臨的風險和挑戰。

貿易措施監督報告又稱《國際貿易環境發展概況》，由世貿組織每年發布一期。本期報告顯示，成員採取了大量新的貿易措施，進口相關措施的貿易覆蓋額與上一期報告相比增加了4倍以上，達到2.64萬億美元，佔全球進口的11.1%。