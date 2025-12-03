美國防長：對涉嫌販毒船隻打擊才剛剛開始

美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）星期二（12月2日）堅稱，美國打擊涉嫌販毒船隻的行動「才剛剛開始」。



法媒報道，赫格塞思在內閣會議上說：「我們才剛剛開始打擊販毒船隻，把毒品恐怖分子送入海底，因為他們一直在毒害美國人民。

「我們暫停一段時間，因為現在很難找到目標船隻進行打擊，這正是關鍵所在，對吧？威懾必須發揮作用。」

赫格塞思說，他目睹第一次打擊行動，但「沒有親眼見到倖存者」。他也為第二次打擊行動辯護，稱「最終擊沉船隻並消除威脅是正確的決定」。

五角大樓新聞秘書威爾遜星期二在新聞發佈會上堅稱，打擊行動是合法的。她說，這些行動「符合美國和國際法，所有行動均符合武裝衝突法」。

2025年9月30日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在維珍尼亞州的軍事基地與其他高級軍事領導人交談。 （Reuters）

威爾遜重申，現任美國特種作戰司令部司令布拉德利「決定再次打擊這艘販毒恐怖分子船隻」。她說，他是在明確且長期有效的授權下採取行動，以確保船隻被摧毀。

「任何後續打擊，例如布拉德利海軍上將指揮的那些，戰爭部長都百分之百同意。」

特朗普政府堅稱，它正與「毒品恐怖分子」交戰，並於9月初開始對據稱運載毒品的船隻進行打擊，這場行動迄今已造成80多人死亡。

9月2日，美軍對一艘已被擊中的船隻殘骸進行後續打擊，據報道造成兩名倖存者死亡。這違反五角大樓的《戰爭法手冊》，手冊明確指出「向遇難船隻開火的命令顯然是非法的」。

民主黨參議員猛烈抨擊這起事件，認為可能構成戰爭罪，指責赫格塞思推卸責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

