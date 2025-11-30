李在明政府首次提議軍事會談　成朝鮮半島與東北亞和平的轉捩點

韓國李在明政府於11月17日正式向朝鮮提出「首次軍事會談」的建議，令朝鮮半島局勢再次迎接一個重要的轉折點。本次建議並非一般外交辭令或例行通知，而是一項為了實際管控近日在軍事分界線一帶不斷升溫的緊張局勢，以及避免突發性衝突的戰略性決定。



特別是近來朝鮮新建戰術道路、重新豎立鐵絲防護欄及埋設地雷，其間更有部分軍人越過軍事分界線侵入韓國領土事件，已將軍事衝突的風險推至現實層面。

2025年11月1日，韓國總統李在明在APEC峰會上發表講話。（Reuters）

在此背景下，李在明政府提出「首度軍事會談」有以下幾點重要意義：

第一，向國際社會展示韓國有意實質性地管理半島緊張局勢。

第二，這是新政府以「對話優先、對抗其次」的安全理念首次具體化的政策行動。

第三，朝鮮如何回應，將成為左右未來南北關係與東北亞局勢的關鍵分水嶺。

在軍事衝突風險升高下提出的「先發制人的危機管理」

朝鮮近期的行動難以被視為單純的內部工程或防禦措施，更傾向被解讀為提高軍事緊張度的訊號。尤其是部分朝鮮軍人跨越軍事分界線侵入韓國領土，極易因小小誤判便引發衝突，是十分危險的局面。

面對如此的風險，韓國提出軍事會談作為「當下最直接、最務實的降溫方式」。若政治或外交對話將重點放在長期信任建立，軍事會談則負責處理「現場即時風險管理」。也就是說，在當前局勢下，最需要的是一套能即時確認對方行動與意圖的「現場溝通機制」，而軍事會談正是建立此機制的核心途徑。

2025年11月1日，朝鮮領導人金正恩視察曾赴俄作戰的特種部隊「風暴軍團」。（Reuters）

朝鮮的回應將成為決定命運的核心變數

這次軍事會談能否成效，都取決於朝鮮的態度。若朝鮮願意回應，便能大幅降低突發衝突的風險並緩解緊張；但若選擇保持沉默或持續挑釁行為，半島局勢將不可避免地急速惡。

尤其在李在明政府上台後首次提出軍事會談，對朝鮮而言也具有象徵性意義。既然韓國率先打開「對話之門」，朝鮮是把握機會還是置之不理，將為未來兩韓關係定下方向。

2025年10月28日，朝鮮在朝鮮半島西部海域試射了可搭載核彈頭的海對地巡航導彈。（朝中社圖片）

為何半島穩定直接影響周邊國家？

1）半島動盪將增加中國的戰略負擔

半島緊張升溫，將迫使中國在東北邊境承受更大的軍事與外交壓力。

朝鮮不穩定意味著：

▪ 潛在難民湧入

▪ 邊境管控成本上升

▪ 美日軍事壓力加劇

▪ 對中國而言，半島和平不是選擇，而是維持戰略穩定的必要條件。

圖為2025年9月1日，朝鮮領袖金正恩出訪中國前，先到一間生產導彈的軍事企業視察。（KCNA via REUTERS）

2）東北亞緊張會直接衝擊中國和香港的金融市場

半島局勢惡化會動搖東北亞金融市場信心，香港股市及內地市場都會即時受影響。外資往往在區域不穩時撤回安全資產，進一步加劇市場波動。因此，半島和平是東北亞經濟穩定的重要變數。

3）在中美競爭時代，半島穩定是抑制區域衝突的「安全閥」

若半島不穩，中美軍事視線將更加集中於東北亞，提升地區衝突概率。相反，若兩韓展開對話，便能為整個東北亞提供更穩定的外交環境，降低大國對抗風險。

2025年10月22日，人們在韓國首爾的一個火車站，觀看電視播出的有關朝鮮發射導彈的新聞報道。（Reuters）

半島和平是東北亞的「公共利益」

李在明政府提出軍事會談，不僅為修復南北關係，更是為中國、日本等周邊國家提供一項維持區域合作與穩定的「東北亞公共利益」。半島穩定意味著：

▪ 中國邊境更安全

▪ 香港及亞洲金融市場更具信心

▪ 日本軍備擴張的動力減弱

▪ 美國軍事介入需求下降

這些都將促進整個區域的和平平衡。

若半島再度陷入對立，東北亞將成為中美日俄角力的高風險地帶。但若兩韓維持對話，該地區便能成為全球少見的穩定經濟與外交空間。

2025年11月1日，韓國慶州，韓國總統李在明（右一）與國家主席習近平（左一）舉行會面。（李在明Facebook）

結論

李在明政府提出的「首次軍事會談」是管理半島危機、避免兩韓衝突、維持東北亞與全球經濟秩序的重要起點。若朝鮮願意回應，這將不只是改善兩韓關係，更是對中國、東南亞以及整個亞洲和平與繁榮的重大貢獻。

現在正是朝鮮展現為「負責任國際行為者」的時刻。韓國已經打開對話之門，下一步是朝鮮決定是否同行，或是選擇進一步加劇緊張。

朝鮮半島的和平等同於東北亞的和平，而東北亞的和平則是亞洲與全球繁榮最基本的基石。

作者：世界北韓研究中心研究所長、脫北者鄭義聖

