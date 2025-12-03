韓國戒嚴一周年｜李在明：已全面恢復民主　防長代表軍方正式致歉

韓國總統李在明周三表示，將12月3日定為「國民主權日」，以紀念國家一年前和平克服短暫戒嚴危機的歷史事件。他強調，此事向世界展示了韓國民主的堅韌。另外，國防部長安圭伯就軍隊一年前捲入內亂導致民眾陷入安全風險等，代表軍方正式致歉。



李在明在紀念戒嚴令實施一周年的特別演說中表示，韓國人民透過和平方式「擊敗不公權力」，此舉完全有資格獲得諾貝爾和平獎。他將此次事件稱為「光之革命」，指出這是21世紀以來民主國家首次發生政變，並且被手無寸鐵的公民以和平方式成功阻止。

李在明指出，「光之革命」尚沒結束。參與發動內亂的人員正在接受調查和審判。他們為一己私利不惜破壞憲政秩序，甚至策劃發動戰爭，理應接受審判。

韓國總統尹錫悅2024年12月3日頒布戒嚴令後，警察關上國會大樓外的閘門（REUTERS）

李在明強調，為建設不再發生政變、國民主權不受威脅的國家，必須實現社會融合，但這並不意味着表面上的彌合。他說：「在推行改革過程中，革除積弊勢在必行，若只在表面上敷衍了事，類似情況必將重演，為了我們的子孫後代，就必須根治積弊。」

2024年12月3日，時任總統尹錫悅以政府機能癱瘓及需根除親朝鮮勢力為由宣佈實施戒嚴。該法令遭國會於三小時內否決，尹錫悅之後先後被停職、拘捕、彈劾和罷免，目前正接受審訊。

