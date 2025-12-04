泰國放寬酒類銷售禁令半年　允許上午11時至午夜交易酒類

泰國12月3日放寬實施數十年的酒類銷售限制，允許消費者在此前禁止銷售酒類的下午時段購買葡萄酒、啤酒和烈酒。這個政策將試行為期六個月。



法媒報道，此前，泰國的酒類商店、酒吧和其他銷售點被禁止在下午2時至5時之間銷售酒類，但此次調整允許在試行期間從上午11時至午夜銷售酒類。

上個月，官員們重新審視酒類銷售禁令。這個禁令最初是為了防止政府僱員在工作時間飲酒而制定的，但常常令外國遊客感到困惑。

2024年3月6日，泰國KOH CHANG， 圖為遊客在海灘附近的落日下飲雞尾酒。（Getty）

泰國副首相索蓬上個月告訴記者：「過去，人們擔心政府僱員會偷偷外出喝酒，但現在情況不同了。」

據周二發布的《皇家公報》報道，衛生部長帕塔納說，此舉「符合當前形勢」。

儘管泰國以旅遊和夜生活聞名，但酒類法律仍然根植於佛教教義，將飲酒視為一種道德上的過錯。

世界衛生組織的數據顯示，泰國是亞洲酒精消費量最高的國家之一，當地人通常會選擇隨處可見的象牌、勝獅牌和獅牌啤酒。

數據顯示，2021年，泰國在近200個國家中，人均道路交通事故死亡率排名第16位。

據泰國公共衛生部統計，2019年至2023年間，泰國約有3萬3000人死於酒後駕駛事故。

本文獲《聯合早報》授權轉載

